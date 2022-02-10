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МЭР инициирует обложение налогом конвертации цифровой валюты в рубли

Сегодня в 13:16 Налоги 0 137 Карина Мелова
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Министерство экономического развития считает целесообразным выдать разрешение на майнинг в регионах с устойчивым профицитом генерации электроэнергии, снизить коммерческие тарифы на ее использование для этого и обложить налогом конвертацию цифровой валюты в национальную (ист.: «Известия»). За нормативное регулирование добычи криптовалют выступило Минэнерго. При этом не в восторге от этой идеи в Банке России.

20 января регулятор обнародовал доклад на тему контроля оборота и выпуска криптовалют в РФ, предполагающий в том числе запретить майнинг цифровых средств. Минфин же разрабатывает предложения по правовому регулированию данного процесса и налогообложению криптовалют как недвижимого имущества.

В Минэкономразвития полагают, что майнинг следует рассматривать как коммерческую деятельность, предполагающую уплату налога при конвертации криптовалют в рубли. Его необходимо разрешить в регионах со стабильным профицитом выработки электроэнергии и установить умеренные расценки для бизнес-сектора на ее потребление, что позволит обеспечить достаточное электроснабжение жилых зданий, объектов соцсферы и промышленности на других территориях.
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