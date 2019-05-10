Boeing отчаянно нуждается в возвращении в небо 737 Max: получить международное одобрение будет сложно

Самолеты 737 Max, похоже, нескоро взлетят в небо снова. Эксперты в области авиации сомневаются, что глобальные регуляторы будут действовать согласованно, чтобы одобрить возобновление полетов 737 Max, потому что остаются серьезные вопросы о том, как и почему Федеральное управление гражданской авиации США изначально одобрило полеты 737 Max, и не был ли процесс сертификации слишком поспешным.



Авиационные власти мира потеряли доверие к Федеральному авиационному управлению США. В прошлом, когда самолеты отдельных типов отстранялись от полетов, другие регуляторы следовали примеру Федеральное управление гражданской авиации США. Когда ФАУ отмену запрета на полеты, регуляторы по всему миру также позволяли им летать. Вот что случилось, когда Boeing 787 Dreamliner был прикован к земле из-за проблем с аккумулятором в 2013 году.



Но на этот раз, когда ФАУ подпишет корректировки программного обеспечения, это само по себе не решит проблемы компании. Это может быть тревожной новостью для Boeing, поскольку компания пытается вернуть самолеты в эксплуатацию как можно скорее.



Самолет 737 Max, безусловно, является самым продаваемым самолетом Boeing, уже заказано более 5000 самолетов данного типа по всему миру. Прибыль Boeing упала на 21% в прошлом квартале, потому что она приостановила выполнение заказов на 737 Max во время запрета полетов авиалайнера, к тому же, она должна компенсировать убытки авиакомпаниям, которые вынуждены использовать альтернативные самолеты. Boeing уже потратила не менее 1 миллиарда долларов на исправление программного обеспечения, которое, как надеются специалисты компании, даст возможность вернуть самолеты в воздух. Ставки для крупнейшего американского экспортера уже слишком высоки.



Подмоченная репутация



Boeing запрашивает нормативное одобрение для своего обновленного программного обеспечения для авиалайнеров 737 Max, корректирующего работу автоматической системы безопасности, которая находится в центре расследования двух недавних авиакатастроф со смертельным исходом. Вопрос лишь в том, как самолет прошел первоначальный процесс сертификации, а это означает, что поднять в воздух прикованные к земле самолеты будет непросто.



Процесс сертификации Федерального управления гражданской авиации США в данный момент находится на рассмотрении Конгресса и Министерства транспорта.



«Очевидно, что доверие к ФАУ как золотому стандарту в области безопасности полетов подорвано», - заявил Генеральный инспектор по безопасности полетов Кэлвин Сковел на слушаниях в Сенате в прошлом месяце.



Если глобальные авиационные регуляторы не согласятся отменить запрет на полеты лайнера 737 Max, это может обойтись компании Boeing слишком дорого. Более 80% остающихся на земле самолетов 737 Max принадлежат авиакомпаниям за пределами США. «Боингу» понадобится поддержка авиационных властей по всему миру, чтобы отменить выданные ранее запреты и возобновить эксплуатацию самолетов данного типа.



«Будет неприятно, если другие страны не последуют нашей отмене запрета немедленно. Я буду разочарован. Но я думаю, что меня не слишком удивит, если другие страны не прислушаются к нам и не последуют нашему примеру немедленно», - сказал Джеффри Гузетти, бывший директор отдела расследований авиационных происшествий ФАУ.



Власти девяти разных стран недавно собрались на неделю в Сиэтле, чтобы обсудить проблемы с 737 Max. Группу, получившую название Объединенная группа технического надзора, возглавил Крис Харт, бывший в прошлом председателем Национального совета по безопасности на транспорте, независимого от ФАУ.



Харт сказал CNN Business, что он «совсем не уверен», что страны единодушно и одновременно одобрят возвращение 737 Max в эксплуатацию. Вместо этого каждая страна может утвердить полеты самолета по своему расписанию.



У авиационных регуляторов разных стран есть веские основания скептически относиться к тому, чтобы следовать примеру Федерального управления гражданской авиации США при отмене запрета на полеты.



Отчеты о сертификации самолета выявили процесс, при котором Boeing, а не регулятор, проводил многие испытания и проверял безопасность многих функций.



Федеральное управление гражданской авиации США последовало желанию компании разрешить пилотам оригинальной версии 737 летать на «Максе» только с краткой онлайн-инструкцией, требующей полной подготовки на тренажере. Возможность перемещать пилотов с одного самолета на другой была выгодной для Боинга, так как он принимал все новые и новые заказы на самолеты. Генеральный директор компании Boeing Деннис Мюлленбург заявил в прошлом месяце, что компания по-прежнему считает, что онлайн-обучение – это все, что потребуется пилотам, когда самолет снова начнет летать, но что компания будет следовать всем требованиям регуляторов.



Харт сказал, что он считает, что Федеральное управление гражданской авиации США «все еще является золотым стандартом» для сертификации самолетов. Но вопросы о процессе его сертификации для Мах были в центре встречи в Сиэтле.



«Мы здесь не для того, чтобы определить, когда нужно позволить самолету летать», - сказал он. «Мы здесь, чтобы определить, является ли сертификация надежной и беспристрастной, а также, что нужно сделать, чтобы сделать ее еще более надежной в будущем».



«Боинг» и Федеральное управление гражданской авиации США выступили с заявлениями о том, что они были рады принять участие в заседании. ФАУ также заявило, что совместные органы всесторонне рассмотрят процесс сертификации. Представитель «Боинга» сказал, что уверен в том, что нормативная проверка обеспечит «правильное решение».



Но процесс возвращения самолетов в воздух по всему земному шару будет сложной битвой для «Боинга».



«Трудно сказать, что основано на подлинных разногласиях по поводу безопасности, а что основано только на недоверии и на том, что Федеральное управление гражданской авиации США злоупотребляло своей безупречной репутацией, - сказал Ричард Абулафия, аэрокосмический аналитик группы Teal. - Но на этот раз все будет иначе».



По материалам www.edition.cnn.com