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Роспатент vs РЦИС: кто будет контролировать соблюдение интеллектуальных прав?
15 мая в 12:14 Технологии 1 955 Иван Тихонов
Блокчейн-платформа IPChain, созданная авторскими сообществами России, совместно с правительством разрабатывают план учреждения Российского центра интеллектуальной собственности (РЦИС). Последний будет создан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» и направлен на управление и контроль над интеллектуальными правами.
Предполагается, что правообладатели и любые пользователи смогут посредством платформы узнать информацию об объектах интеллектуальной собственности – в частности, историю, кто является владельцем, есть ли судебные тяжбы и пр., передает «Ъ».
В то же время против создания РЦИС выступает Роспатент. Его представители полагают, что центр будет дублировать функции действующих государственных органов; кроме того, наделение блокчейн-платформы статусом общественно-государственной организации и предоставление широких полномочий ограничит конкуренцию на рынке. Позицию Роспатента поддерживают и во Всероссийском обществе изобретателей и рационализаторов.
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«Предложения Минсвязи о создании РЦИС и использовании IPChain отвечают основным тезисам программы “Цифровая экономика” и, в частности, федеральному проекту «Информационная инфраструктура», в особенности — общей политике на консолидацию определенных категорий государственных и частных информационных баз и концепции “единого окна”. IPChain — не новое явление для государственных органов. Так, в начале 2018 года Минкульт, Роспатент и Министерство образования заключили соглашения об использовании IPChain в целях интеграции большого массива используемых ведомствами баз данных. Пока до конца не понятно, предложат ли реестры РЦИС альтернативу существующей системе государственных баз данных, однако ожесточенная реакция ведомства понятна — ведь речь идет о дроблении государственных регуляторов и, в некотором смысле, создании конкуренции. На фоне того, как польза технологии блокчейн в контексте работы государственных реестров постепенно осознается всё большим количеством регуляторов, вопрос применения именно IPChain не так принципиален — речь идет, прежде всего, о почти повсеместно осознанной необходимости модернизации существующей системы работы с интеллектуальными правами в сети. Основные минусы связаны с тем, что IPChain сравнительно новый проект (впервые широкой общественности он был представлен лишь в 2017 году), в настоящий момент существует множество вопросов относительно того, как будет выглядеть итоговый продукт, однако вектор на интеграцию комплексных научных разработок на базе блокчейн и государственных реестров в целях создания интегрированных систем отслеживания судьбы тех или иных прав в цифровой среде крайне перспективный».