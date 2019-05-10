Роспатент vs РЦИС: кто будет контролировать соблюдение интеллектуальных прав?

Блокчейн-платформа IPChain, созданная авторскими сообществами России, совместно с правительством разрабатывают план учреждения Российского центра интеллектуальной собственности (РЦИС). Последний будет создан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» и направлен на управление и контроль над интеллектуальными правами.



Предполагается, что правообладатели и любые пользователи смогут посредством платформы узнать информацию об объектах интеллектуальной собственности – в частности, историю, кто является владельцем, есть ли судебные тяжбы и пр., передает «Ъ».



В то же время против создания РЦИС выступает Роспатент. Его представители полагают, что центр будет дублировать функции действующих государственных органов; кроме того, наделение блокчейн-платформы статусом общественно-государственной организации и предоставление широких полномочий ограничит конкуренцию на рынке. Позицию Роспатента поддерживают и во Всероссийском обществе изобретателей и рационализаторов.