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В РФ может появиться единая платформа для сообщений о киберпреступлениях
17 мая в 14:51 Технологии 0 664 Иван Тихонов
Специалисты автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика» направили на рассмотрение правительства концепцию платформы, где будут собраны все данные о киберпреступлениях. Концепция предполагает создание единого портала, где любой гражданин сможет сообщить о преступлении посредством СМС, мессенджеров, социальных сетей или электронной почты.
Утверждение технического задания и концепции платформы запланировано к июню 2019 года, а прототип платформы должен быть создан до конца 2020 года, сообщили РИА Новостям в АНО. Единый портал будет собирать информацию обо всех киберпреступлениях, совершенных против физлиц, юрлиц и государственных органов.
Полученные данные будут классифицироваться и синхронизироваться с порталом госуслуг, Единой биометрической системой, а также службами по предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак.
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