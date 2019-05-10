В РФ может появиться единая платформа для сообщений о киберпреступлениях

Специалисты автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика» направили на рассмотрение правительства концепцию платформы, где будут собраны все данные о киберпреступлениях. Концепция предполагает создание единого портала, где любой гражданин сможет сообщить о преступлении посредством СМС, мессенджеров, социальных сетей или электронной почты.



Утверждение технического задания и концепции платформы запланировано к июню 2019 года, а прототип платформы должен быть создан до конца 2020 года, сообщили РИА Новостям в АНО. Единый портал будет собирать информацию обо всех киберпреступлениях, совершенных против физлиц, юрлиц и государственных органов.



Полученные данные будут классифицироваться и синхронизироваться с порталом госуслуг, Единой биометрической системой, а также службами по предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак.