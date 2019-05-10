Операторы мобильной связи приостанавливают заказы на смартфоны Huawei

Включение Huawei в черный список экспорта означает, что китайская компания больше не может получать программное обеспечение или комплектующие от поставщиков США без лицензии. На существующие устройства это не влияет, но ограничения угрожают будущим продуктам Huawei и его лидирующей позиции в создании сверхбыстрых сетей следующего поколения 5G.



Vodafone, второй по величине в мире оператор мобильной связи, заявил в среду, что приостановил предварительные заказы в Соединенном Королевстве на смартфон Huawei Mate 20X (5G).



«Это временная мера, хотя существует неопределенность в отношении новых устройств Huawei 5G», - рассказал CNN Business представитель компании.



EE, крупнейший оператор Великобритании, также откладывает выпуск новых смартфонов Huawei. На прошлой неделе компания рекламировала Mate 20X в предварительном обзоре сети 5G.



Ранее в среду ведущие мобильные операторы Японии предприняли аналогичные шаги против другого устройства, Huawei P30 Lite. Телефон должен был появиться в стране в конце этого месяца.



Ведущая японская телекоммуникационная компания NTT Docomo объявила о том, что она прекратила резервирование телефона и «изучает влияние ограничений США», сказал представитель Docomo Йошикуми Курода.



Конкурирующие операторы KDDI и SoftBank Corp. заявили, что отложат релиз нового телефона Huawei.



Приостановление заказов является первым реальным свидетельством того, что последняя эскалация конфликта между администрацией Трампа и Huawei по соображениям национальной безопасности наносит значительный ущерб бизнесу компании.



В прошлом году Huawei обогнала Apple по объемам продаж, став вторым брендом смартфонов в мире после Samsung, и половину своих продаж она производила на рынках за пределами Китая.

Запрет на экспорт в США вынудил Google отключить новые устройства Huawei от своей экосистемы Android. Временная отсрочка Министерства торговли США позволяет Google обслуживать существующие устройства Huawei в течение следующих 90 дней.



«Мы хотим понблюдать, насколько велико окажется влияние ограничений, и решили отложить продажи», - сказала пресс-секретарь KDDI Рейко Накамура.



SoftBank оценивает, «можем ли мы продавать продукты нашим клиентам без проблем», - сказал пресс-секретарь Юсуке Абэ. «Учитывая ситуацию ... мы решили задержать продажи», - добавил Абэ.



Представитель EE сказал, что компания работает с Huawei и Google, и добавил, что компания будет своевременно предоставлять обновления для будущих смартфонов.



«Мы ценим наши близкие отношения с нашими партнерами, но признаем давление, которое испытывают некоторые из них в результате политически мотивированных решений», - сказал представитель компании Huawei CNN Business.



«Мы уверены, что эта достойная сожаления ситуация может быть разрешена, и нашим приоритетом остается продолжение поставок технологий и продуктов мирового класса для наших клиентов по всему миру».



Как и 85% смартфонов в мире, устройства Huawei работают под управлением операционной системы Android и имеют доступ к популярным приложениям и сервисам, таким как Gmail, YouTube и Google Maps.



Утрата экосистемы Google делает устройства Huawei гораздо менее привлекательными для международных потребителей. Они потеряют операционную систему Android и доступ к магазину приложений Google Play. Более того, сторонние приложения, такие как платформы для езды на велосипеде и доставки еды, используют такие сервисы, как карты Google. Эти приложения также не будут работать при отключении телефона от сервисов Google.



По материалам www.edition.cnn.com