РФПИ намерен выйти на рынок хранения данных

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведет переговоры о покупке доли в компании IXcellerate, которой принадлежит крупнейший в столице ЦОД. IXcellerate намерена инвестировать в свое развитие 260 млн долларов, что позволит увеличить долю на рынке до 25%. Среди инвесторов – банки, акционеры, в частности Goldman Sachs и IFC.



Со своей стороны, РФПИ ищет возможности для выхода на рынок хранения данных и планирует инвестировать в развитие технологий искусственного интеллекта приблизительно 2 млрд долларов, пишет «Ъ». Фонд видит потенциал для консолидации в сегменте дата-центров и в этой связи «активно разговаривает с разными участниками». В РФПИ также изучают, с кем из крупнейших компаний можно начать сотрудничество с целью создания облачного сервиса, хранилища и центра обработки данных для совместного предприятия, в котором участвуют РФПИ, Mail.ru Group, Alibaba Group и «МегаФон».