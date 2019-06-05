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РФПИ намерен выйти на рынок хранения данных
Сегодня в 15:33 Технологии 1 107 Иван Тихонов
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведет переговоры о покупке доли в компании IXcellerate, которой принадлежит крупнейший в столице ЦОД. IXcellerate намерена инвестировать в свое развитие 260 млн долларов, что позволит увеличить долю на рынке до 25%. Среди инвесторов – банки, акционеры, в частности Goldman Sachs и IFC.
Со своей стороны, РФПИ ищет возможности для выхода на рынок хранения данных и планирует инвестировать в развитие технологий искусственного интеллекта приблизительно 2 млрд долларов, пишет «Ъ». Фонд видит потенциал для консолидации в сегменте дата-центров и в этой связи «активно разговаривает с разными участниками». В РФПИ также изучают, с кем из крупнейших компаний можно начать сотрудничество с целью создания облачного сервиса, хранилища и центра обработки данных для совместного предприятия, в котором участвуют РФПИ, Mail.ru Group, Alibaba Group и «МегаФон».
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«Важно понимать, что РФПИ сейчас нацелен на приобретение на российском рынке активов, которые в перспективе могут быть проданы инвестиционным компаниям и стратегам, работающим на мировом рынке. Это подразумевает использование отличного момента для инвестирования в российские активы — сейчас они стоят существенно дешевле, чем иностранные аналогичного уровня или вида деятельности. Затем, при выходе России в более стабильное положение на мировом пространстве (не с точки зрения взаимоотношения с западными партнёрами, но с точки зрения работы с восточными — Китай, Япония и т. п.), эти активы будут иметь большую инвестиционную привлекательность. Поэтому действия РФПИ абсолютно понятны, логичны, особенно с учётом большой инвестиционной программы, которую развивает Alibaba Group и участники российского рынка».