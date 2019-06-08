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Российская разработка заняла второе место на мировом конкурсе нейросетей
7 июня в 13:28 Технологии 1 144 Иван Тихонов
4 июня в США завершился конкурс ActEV-PC по распознаванию действий на видео с применением ИИ. Разработка российских специалистов из NtechLab заняла второе место, уступив лишь пекинским конкурентам.
Алгоритм распознавания в потоке неправильно припаркованных автомобилей и людей, курящих в неположенных местах, обошел по эффективности 37 разработок-конкурентов, пишут «Известия». В рамках соревнования алгоритм должен был за доли секунды распознать, что происходит в кадре, и выдать соответствующее оповещение.
Разработка российских специалистов будет полезна там, где необходим контроль, говорят разработчики. Например, в медучреждениях, где можно будет следить за соблюдением правил ухода за пациентами; для правоохранительных органов, которые смогут за считанные секунды узнать о начинающихся конфликтных ситуациях.
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«NTechLab — известная компания в сфере технологий распознавания, основанная Артёмом Кухаренко, выпускником ВМК МГУ. За несколько лет работы NTechLab уже неоднократно становилась призёром отраслевых конкурсов. Основной критерий оценки в подобных конкурсах — точность распознавания. Интересно, что разрыв между результатами группы лидеров как правило мал. Так, на 2018 WIDER Challenge конкурсанты занявшиве 2-5 места показали 64, 62, 61 и 60% точности, соответственно. Во-первых, это говорит о том, что исследовательские группы применяют в целом очень похожие алгоритмы. Во-вторых, это означает, что точность нейросетевых систем очень трудно сделать выше определённого пикового уровня. Поэтому, внедрение в настоящий момент системы распознавания действий на видео позволит выделять наиболее очевидные "бытовые" ситуации, в то время как заинтересованные лица найдут способы повысить шансы находиться среди незамеченных 35%. Показателен пример неспокойного Синьцзян-Уйгурского автономного района, в котором Китайское правительство создало ИИ-систему общественного порядка, по степени жёсткости больше напоминающую тюрьму. Несмотря на наличие камер на каждом шагу и самые передовые технологии распознавания, работа сил безопасности во многом всё так же опирается на человеческий фактор».