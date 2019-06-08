Российская разработка заняла второе место на мировом конкурсе нейросетей

4 июня в США завершился конкурс ActEV-PC по распознаванию действий на видео с применением ИИ. Разработка российских специалистов из NtechLab заняла второе место, уступив лишь пекинским конкурентам.



Алгоритм распознавания в потоке неправильно припаркованных автомобилей и людей, курящих в неположенных местах, обошел по эффективности 37 разработок-конкурентов, пишут «Известия». В рамках соревнования алгоритм должен был за доли секунды распознать, что происходит в кадре, и выдать соответствующее оповещение.



Разработка российских специалистов будет полезна там, где необходим контроль, говорят разработчики. Например, в медучреждениях, где можно будет следить за соблюдением правил ухода за пациентами; для правоохранительных органов, которые смогут за считанные секунды узнать о начинающихся конфликтных ситуациях.