Представитель Huawei заявил, что компании придется «подождать еще немного», чтобы стать крупнейшим брендом смартфонов в мире

Выступая на конференции CES Asia в Шанхае во вторник, Шао Янг, главный стратег по развитию потребительской сети Huawei, сказал, что по производству смртфонов компания недавно стала «второй по величине в мире по объему продаж» и «могла быть номером один» к концу текущего года.



«Но сейчас нам нужно немного подождать, чтобы достичь этого», - добавил он, не вдаваясь в подробности.



Компания Huawei неоднократно заявляла о своей цели обогнать Samsung как крупнейшего в мире продавца смартфонов после того, как в прошлом году обогнала Apple по объемам поставок.



Но китайский технологический гигант месяцами защищался от кампании, проводимой под руководством США, чтобы заблокировать производимое фирмой оборудование 5G по всему миру и отрезать его от американского программного обеспечения и комплектующих.



Власти США предупреждают, что Пекин может использовать оборудование Huawei для шпионажа. В прошлом месяце администрация Трампа добавила Huawei в черный список экспорта, который запрещает американским компаниям осуществлять поставки китайской фирме без дополнительного лицензирования.



Компания Huawei неоднократно отрицала, что любой из ее продуктов представляет угрозу национальной безопасности.



Этот запрет на экспорт в США уже побудил некоторых операторов беспроводной связи отложить запуск некоторых из последних смартфонов Huawei и вынудил некоторых партнеров компании в Силиконовой долине ограничить свои связи с ней.



В пятницу Facebook заявил, что приостановит отправку своего программного обеспечения для предварительной установки приложений, таких как WhatsApp и Instagram, на смартфоны Huawei, всего через несколько недель после того, как Google заявил, что, возможно, также придется отказаться от предоставления полного объема своей операционной системы Android для Huawei.

Компания Huawei заявляет, что создает свою собственную операционную систему в качестве резервной копии, но «хотела бы иметь возможность продолжать работу в экосистемах Microsoft и Google», если это возможно. На данный момент Google может продолжать предоставлять обновления для существующих смартфонов Huawei, благодаря временной отсрочке полученной в прошлом месяце от Министерства торговли США.



Во вторник Янг рассказал об отношениях Huawei с Google, назвав это «очень сложной проблемой», и отметил, что Huawei внесла свой вклад в платформу Android с открытым исходным кодом.



В своем часовом выступлении перед техническими руководителями Янг признал неудачи сети, но стремился продемонстрировать силу и четкое видение развития потребительской бизнеса компании, включая планы по улучшению качества связи в транспортных средствах и домах.



«Я считаю, что это исторический момент нашего времени», - сказал он.



«Люди уже ожидают появления сети 5G, но мы видим, что грядет за этим ... что мы сделаем, так это найдем свое направление в новом направлении развития».



По материалам www.edition.cnn.com