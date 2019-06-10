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WhatsApp будет судиться с неправомерно использующими мессенджер компаниями
12 июня в 10:40 Технологии 0 189 Васильева Елена
Руководство WhatsApp, принадлежащего Facebook, будет судиться с компаниями, использующими мессенджер в своих интересах неправомерно, а также в обход систем безопасности платформы. Сообщение об этом компания разместила сегодня на своем сайте.
В заявлении сказано: «С 7 декабря 2019 года WhatsApp будет принимать законные меры против тех, кто, по мнению компании, непосредственно осуществляет или способствует неправомерному использованию». К неправомерным действиям относятся, согласно заявления, «автоматическая или массовая рассылка сообщений, а также использование не в личных целях».
Представители WhatsApp подчеркивают, что поводом для судебного иска может стать предоставленная третьей стороной информация, а не только выявление собственными специалистами компании неправомерные действия. К такого рода информации руководство относит заявления сторонних компаний об имеющемся у них доступе к нарушающему правила эксплуатации мессенджера использованию WhatsApp.
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