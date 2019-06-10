Половина мира будет иметь покрытие 5G через пять лет

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования заявил в своем отчете во вторник, что 45% населения мира смогут получить доступ к беспроводным сетям следующего поколения в 2024 году.



Компания Эрикссон также пересмотрела свою более раннюю оценку для глобальных подписок 5G, которая относится к активным устройствам в сетях 5G. В настоящее время ожидается, что к концу 2024 года число подписчиков достигнет 1,9 миллиарда, что на 27% больше, чем прогнозировалось в ноябре прошлого года.



«Процесс развивается намного быстрее, чем мы думали», - сказал Патрик Церволл, исполнительный редактор издаваемого компанией отчета.



Поставщики услуг мобильной связи в мире стремятся развернуть инфраструктуру, необходимую для поддержки сверхбыстрых сетей 5G, которые будут использовать технологии будущего, такие как беспилотные автомобили и умные города.



Ограниченные запуски 5G уже прошли в Великобритании, США и Южной Корее. Ожидается, что Китай последует их примеру в самое ближайшее время.



По словам представителя компании Эрикссон, производители чипов и смартфонов также стремятся выпустить соответствующие продукты, способные поддерживать работу в 5G, которые простимулируют еще более стремительное внедрение технологии.



Несмотря на это, реальные действия по глобальному переходу на 5G начнутся после 2020 года, сказал Патрик Церволл.



«Дело не в том, что [внедрение 5G] обязательно пойдет быстрее в первые один или два года, но как только массовый масштаб будет достигнут, миллиарды людей [захотят] использовать эту технологию», - сказал он.



Компания Эрикссон заявила, что ожидает, что подписка на 4G LTE достигнет пика в объеме около 5,3 миллиарда в 2022 году, после чего число будет постепенно снижаться.



Одним из самых непредсказуемых факторов является политические разногласия по поводу китайской компании Huawei, крупнейшего в мире поставщика телекоммуникационного оборудования и одного из конкурентов Ericsson. Nokia также наращивает продажи телекоммуникационного оборудования.



Правительство США утверждает, что оборудование Huawei представляет угрозу безопасности, а администрация Трампа лоббирует союзников, чтобы запретить компании поставлять оборудование для своих сетей 5G.



Представители Huawei отрицают, что продукты, производящиеся компанией, могут представлять угрозу.



Эксперты говорят, что исключение Huawei из сетей 5G замедлит процесс запуска технологии и сделает ее более дорогой.



Запрет на торговые сделки с Huawei, объявленный в прошлом месяце правительством США, который запретил американским поставщикам отправлять ключевые компоненты компании, создает дополнительные проблемы.



По материалам www.edition.cnn.com