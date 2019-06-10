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Исследование: и iOS, и Android ОС очень уязвимы к удаленным атакам
20 июня в 15:48 Технологии 0 1150 Иван Тихонов
Компания Positive Technologies обнародовала результаты исследования угроз для мобильных приложений за текущий год. Согласно полученным данным, 89% мобильных приложений уязвимы к удаленным атакам, без физического доступа; более трети из них – в зоне высокого риска. Эксперты компании констатируют, что атакам подвергаются приложения как на платформе Android (43%), так и на iOS (38%).
Ключевая проблема всех мобильных приложений, по мнению специалистов Positive Technologies, - небезопасное хранение данных (пароли, финансовая информация, частная переписка и т.д.), пишут «Известия». По итогам первых трех месяцев 2019 года 54% атак были совершены именно с целью хищения данных. Вирусное программное обеспечение может отслеживать управление пользователями клавиатурой, делать снимок экрана, отсылать СМС, копировать контакты либо запрашивать расширенные права у таких приложений, как фонарик, например.
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