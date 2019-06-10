Минкомсвязь готовит комплексное предложение о сотрудничестве с компанией Huawei

Минкомсвязь РФ к концу лета подготовит комплексное предложение о сотрудничестве с компанией Huawei. Ведомство надеется сразу же начать переговорный процесс. Об этом в ходе Международного форума по кибербезопасности рассказал замглавы Минкомсвязи Михаил Мамонов.



Он сказал: «Мы сейчас готовим комплексное предложение китайской стороне в целом, как работать с Huawei и другими высокотехнологическими компаниями в России. Это будет затрагивать и комплекс вопросов по локализации, и по трансферу технологий или инвестированию в знания, работы R&D центров в России... Первые переговоры с Huawei пройдут до начала осени этого года с техническими специалистами».



Мамонов также отметил, что Huawei сможет компенсировать потерю рынка США полноценным выходом на рынки Евразийского союза, сопоставимые по численности населения и превосходящие по емкости текущие потребности США.



Замминистра уточнил: «Параметры будут определяться техническими специалистами. Даже если мы договоримся и согласуем принципиальные финансовые параметры, принципиальные практические и технические шаги в виде дорожной карты, это уже будет очень большой шаг вперед. Пока мы на самой ранней стадии разговоров».