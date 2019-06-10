Mail.ru предложит пользователям почты альтернативные способы авторизации

Компания Mail.ru собирается отказаться от традиционного способа авторизации в почтовом сервисе – паролей. Вместо паролей предлагается ввести иные способы авторизации: например, использовать одноразовые пароли, отсылаемые по СМС, либо через push-уведомления. Такие способы входа в почту действуют ограниченное время и только для одной авторизации, рассказали представители компании РИА Новости.



В будущем компания планирует дать возможность пользователям создавать электронные ящики без пароля и отказаться от пароля в ранее созданных ящиках. Вдобавок, будут представлены способы авторизации при помощи биометрических данных и физических устройств.



Все инициативы, указывают в Mail.ru, направлены на усовершенствование защиты данных пользователей.