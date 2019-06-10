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Mail.ru предложит пользователям почты альтернативные способы авторизации
26 июня в 17:27 Технологии 1 103 Иван Тихонов
Компания Mail.ru собирается отказаться от традиционного способа авторизации в почтовом сервисе – паролей. Вместо паролей предлагается ввести иные способы авторизации: например, использовать одноразовые пароли, отсылаемые по СМС, либо через push-уведомления. Такие способы входа в почту действуют ограниченное время и только для одной авторизации, рассказали представители компании РИА Новости.
В будущем компания планирует дать возможность пользователям создавать электронные ящики без пароля и отказаться от пароля в ранее созданных ящиках. Вдобавок, будут представлены способы авторизации при помощи биометрических данных и физических устройств.
Все инициативы, указывают в Mail.ru, направлены на усовершенствование защиты данных пользователей.
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«Традиционные пароли с одноразовыми и push-уведомлениями подразумевают два разных фактора — “что ты знаешь” и “что ты имеешь”. На первый взгляд, второй из них является более безопасным, т.к. для его обхода злоумышленнику необходимо завладеть устройством пользователя физически, либо с помощью вредоносного ПО, либо получить доступ к сим-карте. Это выглядит более сложной задачей, чем кража или взлом обычного пароля, однако такая угроза существует. Поэтому всё-таки лучшим выбором будет использование обоих этих факторов одновременно. Что же касается биометрического фактора, здесь всё зависит от надежности реализованной системы и от того, что будет использоваться для аутентификации — лицо, отпечатки пальцев, голос и т. д. В различных системах исследователи находили способы обхода, например с помощью печати 3D-масок лица».