Локализация зарубежных разработчиков ПО в России создает риски для отечественных продуктов

Исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП) Ренат Лашин направил письмо президенту РСПП Александру Шохину, в котором объясняет свою позицию относительно локализации зарубежного софта в России. По мнению представителя АРПП, если иностранные разработчики будут включены в реестр российского ПО, то это может создать риски сокращения доли отечественного ПО в госсекторе.



Ранее глава РСПП обсуждал перспективу локализации зарубежного софта в РФ с американскими компаниями Cisco и Oracle, французской Schneider Electric и немецкой SAP, пишет «Ъ». Со своей стороны, г-н Лашин уверен, что локализация противоречит нормативной базе, правилам безопасности и самой идее реестра. Более того, иностранные компании сохранят возможность влияния на экономику РФ, а также на безопасность.



Напомним, законодательство РФ обязывает госкомпании закупать ПО только из реестра отечественного софта. При допуске иностранных компаний, локализованных в РФ, к реестру, преференции могут отойти именно «иностранцам», полагают эксперты.