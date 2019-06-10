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Локализация зарубежных разработчиков ПО в России создает риски для отечественных продуктов
27 июня в 16:36 Технологии 1 161 Иван Тихонов
Исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП) Ренат Лашин направил письмо президенту РСПП Александру Шохину, в котором объясняет свою позицию относительно локализации зарубежного софта в России. По мнению представителя АРПП, если иностранные разработчики будут включены в реестр российского ПО, то это может создать риски сокращения доли отечественного ПО в госсекторе.
Ранее глава РСПП обсуждал перспективу локализации зарубежного софта в РФ с американскими компаниями Cisco и Oracle, французской Schneider Electric и немецкой SAP, пишет «Ъ». Со своей стороны, г-н Лашин уверен, что локализация противоречит нормативной базе, правилам безопасности и самой идее реестра. Более того, иностранные компании сохранят возможность влияния на экономику РФ, а также на безопасность.
Напомним, законодательство РФ обязывает госкомпании закупать ПО только из реестра отечественного софта. При допуске иностранных компаний, локализованных в РФ, к реестру, преференции могут отойти именно «иностранцам», полагают эксперты.
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В вопросе о локализации иностранного софта есть несколько аспектов. Во-первых — переход на любой новый программный продукт — это своего рода “ломка” человеческой привычки к каким-либо элементам интерфейса или к определённому функциональному набору. Чаще всего 90% возможностей программного продукта не используется. При этом большинство аналогов того или иного производителя покрывает основной функционал, потому что он является базовым. Однако есть функции-якоря, к которым пользователи привыкли в конкретной реализации в конкретном ПО. Привычка — основной сдерживающий фактор проникновения чего-то нового на рынок.
Конечно, это тяжелый для регулятора процесс, но необходимый, чтобы сотрудники госучреждений пришли к новым решениям и инновациям в части ПО. Простая локализация программного обеспечения иностранных компаний не приводит к достижению тех целей, которые были поставлены государством в этой части. А цель — это прежде всего занятость наших профессионалов-разработчиков именно на территории Российской Федерации. Локализация не предполагает высокую степень загруженности персонала по разработке. Это означает, что только перевод будет произведён в России, но сам программный продукт не будет разрабатываться здесь. Следовательно, не будут использоваться трудовые ресурсы.
Второй аспект, который не будет исполнен — это безопасность. В поставленных условиях не происходит насыщение рынка кадров Российской Федерации специалистами в той или иной области с тем или иным знанием. Получается, что разработка ведётся на территории другой страны, а значит и компетенции остаются на территории другой страны.
Третье — не удаётся достигнуть целей по формированию кластеров по разработке на территории России. Если бы продукт разрабатывался целиком, то кластер разработчиков был бы здесь, компетенции были бы здесь и разработчики, обладая высокой компетенцией, не нуждались в переезде в другие страны и чувствовали себя востребованными. Всех этих целей локализация не добивается.
Поэтому, конечно же, локализация иностранного ПО не должна приветствоваться и мы поддерживаем организации, которые выступают против преференций для продуктов иностранных разработчиков».