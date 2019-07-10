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Российский бизнес сможет использовать возможности суперкомпьютера
15 июля в 15:40 Технологии 1 179 Иван Тихонов
Компания МТС запустила передовой облачный сервис #CloudMTS на базе суперкомпьютера. Разработка провайдера способна в сотню раз ускорить вычислительные операции, что станет незаменимым инструментом как для крупных корпораций, так и для малого бизнеса в самых разнообразных отраслях: финансах, промышленности, ритейле и пр.
«Облако» базируется в дата-центрах компании МТС и реализовано на платформе Nvidia DGX-1. Сервис GPU SuperComputer в сто сорок раз ускоряет обучение нейросетей, что позволит бизнесу за короткие сроки реализовывать проекты на базе искусственного интеллекта.
Вдобавок, данный сервис может быть интересен технологическим стартапам, ввиду нескольких вариантов тарификации и возможности посуточного использования суперкомпьютера – от менее чем 1 000 тысячи рублей в день, передают CNews. Цены для крупного бизнеса в формате подписки варьируются в диапазоне 29-200 тысяч рублей в месяц в зависимости от запрашиваемой вычислительной мощности.
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«Мы рады, что рынок GPU в России развивается и появляется всё больше игроков со своими продуктами. Это ускоряет развитие услуги на рынке и рост качества обслуживания, делает ниже стоимость. Крупные установки на основе графических карт Volta V100 имеют уже несколько десятков компаний. Такой результат, прежде всего, заслуга компании NVIDIA, которая, очевидно, сумела хорошо наладить поставки в Россию. DGX-решение (представленное у МТС) позволяет снизить сложности в настройке, подключении и поддержке продукта, особенно на ранних этапах. Но сейчас это выглядит как IaaS-решение, т.е. подразумевается, что клиент знает что хочет и умеет это самостоятельно разрабатывать. В некотором смысле аренда серверов для вычислений напоминает нефтяной экспорт: доходы увеличиваются на порядки, если нефть не продавать сырьём, а перерабатывать, или, в случае с другим примером, предоставлять клиентам не "голые" серверы, а добавленную стоимость в виде сервисов синтеза голоса, ИИ-рекомендаций, распознавания изображений или перевода текста и т.д., как это делают Google и IBM. Поэтому российским провайдерам облачных платформ важно работать над качественным и умным собственным программным обеспечением. Наши исследования в этом вопросе также показывают, что рынок облачных GPU-серверов в РФ ещё очень молодой. Помимо предоставления инфраструктуры нужно заниматься популяризацией технологии и обучением аудитории».