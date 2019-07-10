Российский бизнес сможет использовать возможности суперкомпьютера

Компания МТС запустила передовой облачный сервис #CloudMTS на базе суперкомпьютера. Разработка провайдера способна в сотню раз ускорить вычислительные операции, что станет незаменимым инструментом как для крупных корпораций, так и для малого бизнеса в самых разнообразных отраслях: финансах, промышленности, ритейле и пр.



«Облако» базируется в дата-центрах компании МТС и реализовано на платформе Nvidia DGX-1. Сервис GPU SuperComputer в сто сорок раз ускоряет обучение нейросетей, что позволит бизнесу за короткие сроки реализовывать проекты на базе искусственного интеллекта.



Вдобавок, данный сервис может быть интересен технологическим стартапам, ввиду нескольких вариантов тарификации и возможности посуточного использования суперкомпьютера – от менее чем 1 000 тысячи рублей в день, передают CNews. Цены для крупного бизнеса в формате подписки варьируются в диапазоне 29-200 тысяч рублей в месяц в зависимости от запрашиваемой вычислительной мощности.