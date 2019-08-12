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«Ведомости»: Путин поддерживает позицию Совбеза относительно частот для 5G

15 августа в 14:13 Технологии 0 229 Васильева Елена
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Президент РФ Владимир Путин высказался в поддержку позиции Совбеза, который не рекомендует для развития сетей связи пятого поколения (5G) выделение частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. Об этом сегодня написала газета «Ведомости», ссылаясь на источники в одном из профильных ведомств и отрасли связи.

В публикации сказано: «Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России».

Совбез также указал, что совместное использование частот для текущего обслуживания ведомств и развития 5G является невозможным. Представитель Совбеза отказался от комментариев.

Скорость интернета в сети 5G будет превышать 1 Гбит/с, тогда как пиковая скорость передачи данных в 4G составляет всего 150 Мбит/с. Вице-премьер Максим Акимов в апреле текущего года просил президента поручить расчистку для развития 5G частот 3,4-3,8 ГГц. Он также указал, что главными пользователями данного диапазона являются Роскосмос и Минобороны. В отзыве на концепции развития сетей 5G в Минобороны сказали, что выделять операторам диапазон частот в 3,4-3,8 ГГц еще «рано», сообщают «Ведомости».
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