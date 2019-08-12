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Национальной доменной зоне дали четкое определение

Сегодня в 10:43 Технологии 1 127 Иван Тихонов
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1 ноября 2019 года вступит в силу Приказ Роскомнадзора «Об определении перечня групп доменных имен, составляющих российскую национальную доменную зону». В документе ведомство выделило четыре группы уникальных доменов верхнего уровня: .RU, .SU, .РФ и другие домены, управление которыми реализуется зарегистрированными на территории России юрлицами, которые являются зарегистрированными владельцами баз данных этих доменов в международных организациях распределения сетевых адресов и доменных имен, сообщает Консультант.

Роскомнадзор выделил 4 группы национальных доменных имен в целях обеспечения их устойчивого использования на территории Российской Федерации.
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Патрикеев Павел (Руководитель юридического отдела REG.RU)

«Пояснение Роскомнадзора является ключевым, так как ранее в нормативных актах доменная зона Рунета четко очерчена не была. Это, по сути, определение конкретной зоны ответственности Роскомнадзора под федеральный закон от 1 мая 2019 г. №90-ФЗ ("О суверенном Рунете"), один из элементов построения формализованной национальной системы доменных имён. Данная инициатива должна рассматриваться на фоне прочего пакета подзаконных актов, которые предоставил РКН в целях реализации своих полномочий в рамках ФЗ "О суверенном Рунете".

Вопросы у рядовых пользователей вызывает одна группа доменов — иные домены верхнего уровня, управление которыми осуществляется зарегистрированными на территории РФ юридическими лицами, являющимися зарегистрированными владельцами баз данных указанных доменов в международных организациях распределения сетевых адресов и доменных имен.

Следует пояснить, что изначально, до внесения изменений в ходе обсуждения, этот пункт звучал иначе, а именно: "доменные имена, входящие в домен первого уровня, находящийся под управлением российского юридического лица". Речь идёт о регистратурах (не регистраторах) доменных имён. А именно об отечественных организациях, непосредственно обслуживающих доменные зоны. У .RU такая обслуживающая организация — Координационный центр, у домена .ДЕТИ — Фонд Разумный Интернет, у .TATAR — Координационный центр Регионального домена Республики Татарстан. То есть это домены верхнего уровня, которые находятся на поддержке отечественных регистратур».

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