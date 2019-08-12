Национальной доменной зоне дали четкое определение

1 ноября 2019 года вступит в силу Приказ Роскомнадзора «Об определении перечня групп доменных имен, составляющих российскую национальную доменную зону». В документе ведомство выделило четыре группы уникальных доменов верхнего уровня: .RU, .SU, .РФ и другие домены, управление которыми реализуется зарегистрированными на территории России юрлицами, которые являются зарегистрированными владельцами баз данных этих доменов в международных организациях распределения сетевых адресов и доменных имен, сообщает Консультант.



Роскомнадзор выделил 4 группы национальных доменных имен в целях обеспечения их устойчивого использования на территории Российской Федерации.