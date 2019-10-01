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Участники рынка big data будут работать по кодексу этики
2 сентября в 15:09 Технологии 1 200 Иван Тихонов
Институт развития интернета (ИРИ) совместно с Ассоциацией больших данных (АБД) готовятся представить для общественного и экспертного обсуждения кодекс этики на рынке больших данных. Кодекс, по сути, - документ по саморегулированию сегмента, который позволит избежать законодательных ограничений и решить ряд актуальных вопросов: например, свободного использования общедоступных данных.
В ГД полагают, что законодательное регулирования все же необходимо, независимо от кодекса, разрабатываемого участниками рынка big data. По данным АБД, отечественный сегмент больших данных составляет 10-30 млрд рублей в год, а к 2024 году достигнет отметки 300 млрд рублей в год, пишет «Ъ». Увеличение объема данных, уверены в ИРИ, требует «профессиональной регламентации».
Один из ключевых принципов кодекса – необходимость обязательной проверки компаниями возможности использования данных. Тем временем, согласие на обработку персональных данных может быть получено любым путем, включая дистанционный.
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«Кодекс принципов или так называемый “кодекс этики” является, прежде всего, индикатором наличия профессионального сообщества, его зрелости. Кроме того, это повод для диалога и медиации интересов участников этого сообщества. Строго говоря, если определять эффективность такого документа в критериях возможности привлекать к санкциям за нарушение содержащихся в нём правил, то в данном смысле он вряд ли может считаться эффективным, ведь такой документ не содержит обязательных для исполнения (императивных) норм. Однако специфика обращения огромного массива разнообразнейших данных в сети приводит к появлению комплексных и сложных вопросов. Попытки осмысления новых вызовов в этой области предпринимаются не только в России: еще в 2017 году Европейский социально-экономический комитет опубликовал исследование объемом свыше ста страниц, посвященное “Этике больших данных”. Как показывает практика, регулирование подобных вопросов “сверху-вниз” не всегда приводит к устраивающим участников рынка результатам. Именно поэтому подобный кодекс имеет важное значение — он свидетельствует о готовности определенных участников рынка вступить в диалог до того, как в эту область проникнет рестриктивное государственное регулирование. Разработанные в рамках такого “мягкого” документа принципы могут быть положены в дальнейшую разработку полноценного нормативно-правового акта, а согласованные в нём необязательные процедуры могут лечь в основу уже в дальнейшем законодательно закрепленных процедур. По этой причине REG.RU также участвует в разработке вышеуказанного документа, так как, по нашему мнению, социально ответственный рынок должен предпринимать меры к формированию “джентельменских соглашений” до того как за него это сделает государство».