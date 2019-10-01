Участники рынка big data будут работать по кодексу этики

Институт развития интернета (ИРИ) совместно с Ассоциацией больших данных (АБД) готовятся представить для общественного и экспертного обсуждения кодекс этики на рынке больших данных. Кодекс, по сути, - документ по саморегулированию сегмента, который позволит избежать законодательных ограничений и решить ряд актуальных вопросов: например, свободного использования общедоступных данных.



В ГД полагают, что законодательное регулирования все же необходимо, независимо от кодекса, разрабатываемого участниками рынка big data. По данным АБД, отечественный сегмент больших данных составляет 10-30 млрд рублей в год, а к 2024 году достигнет отметки 300 млрд рублей в год, пишет «Ъ». Увеличение объема данных, уверены в ИРИ, требует «профессиональной регламентации».



Один из ключевых принципов кодекса – необходимость обязательной проверки компаниями возможности использования данных. Тем временем, согласие на обработку персональных данных может быть получено любым путем, включая дистанционный.