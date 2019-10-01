Huawei запускает новый смартфон без сервисов Google

Китайская компания представит свой новейший смартфон Mate 30 в Мюнхене, Германия, в конце этого месяца. Это будет первая серия смартфонов Huawei, появившаяся на рынке с тех пор, как США включили китайского технологического гиганта в торговый черный список, которым компании был ограничен доступ к приложениям и услугам Google для новых продуктов Huawei.



На крупнейшего в мире производителя телекоммуникационного оборудования и бренда смартфонов № 2 оказала давление кампания, развернутая администрацией президента США, направленная против развития Huawei.



В мае Вашингтон включил Huawei в список, запрещающий американским компаниям продавать китайскому производителю технологии и программное обеспечение. Это означало, что Huawei не больше не может вести дела с ключевыми поставщиками, такими как Intel, Micron или Qualcomm, а также использовать программное обеспечение Google и Facebook.



В компании Huawei предвидели подобное развитие событий после начала торговой войны между США и Китаем, и создала значительные запасы комплектующих, но не могла создать запасов программного обеспечения. Компания получила лицензии Google на несколько смартфонов, прежде чем она была помещена в черный список США. Но серия Mate 30 не была одной из них.



О запуске Mate 30 впервые сообщило агентство Reuters. В компании Google отказались от комментариев.



По словам представителей компании Huawei, экосистема Google, включая операционную систему Android, которая поддерживает большинство смартфонов мира, остается «первым выбором в мире».



Но компания разработала собственную экосистему и операционную систему под названием Harmony, которую она представила в прошлом месяце.



Mate 30 все еще может запускаться с Android, который является открытым исходным кодом. У него просто не будет доступа к популярным приложениям, таким как YouTube, Google Maps и Gmail, или к Google Play Store, где пользователи Android могут покупать новые приложения. Без этих сервисов устройства Huawei становятся намного менее привлекательными для пользователей смартфонов на рынках за пределами Китая, где приложения Google уже в основном заблокированы.



«Для Huawei будет серьезной проблемой продвижение семейства Mate 30 потребителям в Европе, - сказал Бен Стэнтон, старший аналитик лондонской исследовательской фирмы Canalys. –Отсутствие сервисов Google в основном флагманском смартфоне является беспрецедентным».



Вопрос, сказал он, заключается в том, будет ли аппаратное обеспечение Huawei достаточно хорошим, чтобы оправдать потерю приложений Google на телефоне.



«Я подозреваю, что многие, кто раньше выбирал Huawei, сочтут этот компромисс слишком непривлекательным», - добавил Стентон.



Ранее в этом году основатель и генеральный директор Huawei Рен Чжэнфэй (Ren Zhengfei) заявил, что мировые продажи смартфонов упали на 40% только за один месяц после вступления в силу санкций США.



По материалам www.edition.cnn.com