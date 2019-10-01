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В РФ может заработать государственная система интернет-учета
Сегодня в 15:45 Технологии 0 116 Иван Тихонов
Профильные чиновники совместно с сотрудниками администрации президента дискутируют по поводу перспектив создания единой государственной системы учета показов рекламы и видеоконтента в российском сегменте интернета. Цель госсистемы – упорядочивание налогообложения интернет-рекламы, а также мониторинг показов контента.
В Федеральной налоговой службе заинтересованы в создании такой системы учета, поскольку это позволит эффективно собирать данные о рекламных доходах онлайн-компаний и зарубежных интернет-холдингов, пишут «Ведомости».
Паче того, создание единой системы интернет-учета позволит решить управленческие задачи государства: какие сайты оказывают влияние на общественное мнение, какой контент больше всего интересует граждан и т.д.
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