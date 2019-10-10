Google представила новый смартфон Pixel 4

Компания представила свой смартфон следующего поколения, Pixel 4, на крупном мероприятии, посвященном запуску продукта в Нью-Йорке во вторник. Устройства стандартного размера и размера XL оснащены радиолокационной микросхемой Soli для более безопасного и быстрого распознавания лиц и управления жестами. Например, с новым телефоном вы можете помахать изображению Пикачу и получить ответный женст.



Новый Pixel 4 также сменил одну заднюю камеру на две – что вполне соответствует общей тенденции на рынке. Компания идет в ногу с большинством производителей, но все же на шаг отстает от iPhone 11 Pro с тремя задними камерами. Камеры размещены в квадратном приспособлении в верхнем левом углу устройства, очень похожем на новую структуру камер Apple. В новом устройстве есть и еще одна новинка – новое приложение для авто-транскрибирования, которое использует искусственный интеллект, чтобы преобразовать аудио в текст практически в режиме реального времени.



Стоимость телефона составляет 799 долларов, или на 100 долларов больше, чем базовая модель iPhone 11. Новинка появится в продаже 24 октября.



Презентация нового смартфона не стала большим сюрпризом: блоги о гаджетах и даже сама компания Google выкладывали столько фотографий, видео и различных подробностей о Pixel 4, что одна известная техническая публикация назвала его «телефоном, утечка информации о котором, уже стала традицией». Компания работает сверхурочно, чтобы создать шум вокруг своей линейки Pixel, которая занимает менее 1% мирового рынка смартфонов, согласно всемирному квартальному трекеру мобильных телефонов IDC. Тем не менее, за эти годы бренд приобрел множество культовых поклонников.



Возможно, самая большая новость – это просто доступность смартфона. Pixel 4 можно будет купить во всех крупных сетях. Ранее он был доступен только на Verizon.



Во вторник компания Google использовала свое пресс-мероприятие в полной мере, чтобы разрекламировать свое новое программное обеспечение и электронные устройства, которые, казалось бы, затронут каждый уголок жизни потребителей.



Компания продемонстрировала обновление своей линейки ноутбуков Chrome. Pixelbook Go оснащен аккумулятором на 15% большй мощности для более продолжительной работы без подзарядки без изменения легкого и тонкого форм-фактора. Устройство, которое работает на Google Chrome OS, оснащено новой клавиатурой и волнистым дном, облегчающим захват. Модель выйдет только в матовыйом черном цвете, а цена стартует от $649.



Google также показал новые Pixel Buds, свой ответ Apple AirPods, которые могут похвастаться пятью часами работы без подзарядки и 24 часами с подзарядкой от чехла для беспроводной зарядки. Наушники выпустят в разных цветах. Pixel Buds будут стоить 179 долларов, когда выйдут в продажу следующей весной.



Компания также представила новый динамик Nest Mini. В мае было объявлено, что команды Google Home и Nest объединяются под одним брендом умного дома, Nest. Теперь динамик Google Home Mini был переработан и переименован в Nest Mini, мощное устройство размером с хоккейную шайбу, которое выглядит практически идентично с прошлогодней моделью.



Новый Nest Mini, цена которого будет $49, включает в себя более продвинутые внутренние устройства, в том числе основание, вдвое более прочное по сравнению с оригиналом, встроенное настенное крепление, способность лучше слышать ваш голос в шумной обстановке и потоковую передачу из комнаты в комнату. Динамик поставляется с чипом машинного обучения, позволяющего лучше предвидеть пользовательские команды, и обновленным встроенным помощником Google. Наряду с несколькими новыми красочными тканевыми накладками, верх сделан из 100% переработанных пластиковых бутылок.



По материалам www.edition.cnn.com