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Какое будущее у доменов зоны .РФ?
17 октября в 21:00 Технологии 1 215 Иван Тихонов
Согласно данным исследования интернет-ресурса «Домены России», количество зарегистрированных доменов в национальной зоне .РФ сокращается два года подряд. Так, если в 2017 году кириллических доменов .РФ насчитывалось 900 тысяч, то на сегодняшний день – только 763 тысячи.
Статистика свидетельствует об отрицательной динамике развития отечественной кириллической доменной зоны .РФ. Так, в декабре прошлого года количество удаленных имен приблизилось к отметке 18 тысяч, а в апреле-мае текущего года этот показатель составил 5 тысяч ежемесячно.
На данный момент в доменной зоне .РФ работают 49 регистраторов. Какое будущее ждет зону .РФ? Своим экспертным мнением с редакцией Сейчас.ру поделился Королюк Алексей, генеральный директор REG.RU.
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«Домен .РФ сегодня действительно находится в процессе очистки от предыдущих сделанных в него инвестиций со стороны профессионалов рынка (домейнеров) и это происходит под влиянием двух поводов. Первый — рост стоимости продления доменов, которое произошло 1,5 года назад: цены на .RU и .РФ были увеличены почти в 2 раза. Последствия этого будут проявляться ещё долго, поскольку портфолио профессионалов корректируется не быстро, а в связи с изменяющимся спросом. Второй повод — появилось большое количество новых конкурентных доменных зон. Они дают возможность клиентам находить для себя более удачные целевые варианты, которые подходят для их бизнеса лучше, чем национальные домены.
Но важно отметить, что доменный бизнес в мире продолжает расти, доменов становится больше и они используются в большем объёме, чем раньше. Кроме того, происходят качественные изменения в процентном соотношении между профессионалами рынка (доменными инвесторами, которые на заре интернет-эры и последние годы активно инвестировали в домены) и клиентами — конечными владельцами доменов. Вторые всё чаще приобретают новые адреса или уже существующие на вторичном рынке домены, и уже используют их. Этот тренд явно заметный, он начался в 2011 году и наблюдается по сегодняшний день. Но так как интернет это масштабная, многогранная система, покрывающая весь мир, то здесь за один день не может ничего произойти. Это процесс, тренд, мы его видим, наблюдаем и оцениваем как позитивный и эволюционный».