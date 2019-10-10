Какое будущее у доменов зоны .РФ?

Согласно данным исследования интернет-ресурса «Домены России», количество зарегистрированных доменов в национальной зоне .РФ сокращается два года подряд. Так, если в 2017 году кириллических доменов .РФ насчитывалось 900 тысяч, то на сегодняшний день – только 763 тысячи.



Статистика свидетельствует об отрицательной динамике развития отечественной кириллической доменной зоны .РФ. Так, в декабре прошлого года количество удаленных имен приблизилось к отметке 18 тысяч, а в апреле-мае текущего года этот показатель составил 5 тысяч ежемесячно.



На данный момент в доменной зоне .РФ работают 49 регистраторов. Какое будущее ждет зону .РФ? Своим экспертным мнением с редакцией Сейчас.ру поделился Королюк Алексей, генеральный директор REG.RU.