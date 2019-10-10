Возобновляемая энергия процветает: но этого недостаточно для борьбы с изменением климата Сегодня в 12:33 Технологии 135 Васильева Елена 1 Изображение

Ожидается, что в течение следующих пяти лет мощность возобновляемых источников энергии в мире вырастет на 50%, что является «метеорным» ростом, который эквивалентен количеству электроэнергии, которое в настоящее время вырабатывается всеми американскими электростанциями, говорится в опубликованном в понедельник отчете о положении в энергетике.



Такой молниеносный рост, возглавляемый солнечной энергией, обусловлен снижением затрат, более разумной политикой и растущей обеспокоенностью по поводу климатического кризиса.



Тем не менее, МЭА предупредило, что даже подобной экспансии в возобновляемые источники энергии все еще будет недостаточно для достижения агрессивных целей, направленных на борьбу с изменением климата и на ограничение загрязнения воздуха.



«Возобновляемая энергетика все еще должна расти гораздо быстрее, чтобы достичь долгосрочных целей в области устойчивой энергетики», - пишет в отчете исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.



Смещение в сторону чистой энергии было значительным, в том числе в Соединенных Штатах, где электростанции быстро отказываются от использования угля в пользу энергии солнца и ветра, а также природного газа.



Ожидается, что в следующем году американские электростанции будут потреблять меньше угля, чем когда-либо с 1978 года, согласно прогнозам, опубликованным ранее в этом месяце Управлением энергетической информации США. Это несмотря на усилия президента Дональда

Трампа возродить угольную отрасль путем сокращения экологических норм.



Раньше уголь был основным источником топлива для американских энергетических компаний. В последние годы его заменили природным газом, а возобновляемые источники энергии отстают совершенно незначительно.



Однако в глобальном масштабе уголь по-прежнему остается энергетическим лидером, и в ближайшем будущем положение не изменится.



В то время как многие страны быстро переходят на использование солнечной и ветровой энергии, МЭА заявило, что уголь по-прежнему будет самым крупным источником энергии в мире в 2024 году. Агентство прогнозирует, что с использованием угля будет производиться около 34% электроэнергии планеты в этом году, по сравнению с почти 40% в 2018.



Использование энергии ветра утроится



Глобальный бум возобновляемых источников энергии остановился в 2018 году впервые за два десятилетия. Из-за замедления роста использования солнечной энергии в Китае прошлый год стал первым с 2001 года, когда мощность возобновляемых источников энергии не увеличилась.



В этом году рост отрасли возобновляемой энергетики возобновился, и МЭА прогнозирует 12-процентный рост, самый значительный за последние четыре года. Этот темп обусловлен солнечной энергетикой, которая быстро распространяется в Европейском Союзе, Индии и Вьетнаме. МЭА также указало на более высокие темпы роста использования энергии ветра в Соединенных Штатах, ЕС и Китае.



Энергия ветра сыграет важную роль в следующем этапе бума возобновляемой энергии. В ближайшие пять лет ветровая энергия составит четверть прироста возобновляемых источников энергии. В частности, энергия ветра лежит в основе революции зеленой энергии в Техасе. По данным Rystad Energy, к 2020 году Техас будет получать больше энергии от ветра, чем от угля.



Ветровые установки стали устанавливать и в море, хотя их процент совсем крошечный по сравнению с другими источниками энергии, но эта сфера чистой энергетики также испытывает взрывной рост. По оценкам МЭА, к 2024 году мощность морских ветровых мощностей утроится, что обусловлено аукционами в ЕС и ростом в Китае и США.



Огромный потенциал морских ветров демонстрируется у восточного побережья Британии, где датская энергетическая компания Orsted работает над завершением строительства крупнейшей в мире морской ветровой электростанции. Проект Hornsea One будет производить достаточно энергии, чтобы обеспечить 1 миллион домов в Великобритании чистой энергией, когда он будет завершен в 2020 году.



Солнечная энергия продолжает дешеветь



И все же именно солнечная энергия станет основной движущей силой бума возобновляемых источников энергии в среднесрочной перспективе, на которую будет приходиться 60% ожидаемого к 2024 году роста, говорится в сообщении МЭА. Это связано с тем, что стоимость солнечной энергии, как ожидается, снизится еще на 15–35% за этот период, что сделает солнечные электростанции «экономически привлекательными в большинстве стран» к 2024 году.



Снижение затрат на солнечную энергию привлекло внимание корпоративной Америки, поощряя такие компании, как Facebook и General Motors заключать соглашения о покупке электроэнергии, которые открывают дорогу для крупномасштабных проектов в области возобновляемой энергии. Ранее в этом году Mondelez согласился купить достаточно солнечной энергии для производства 10 миллиардов печенья Oreo в год.



Солнечные батареи – известные как распределенные солнечные системы – устанавливаемые на домах, коммерческих зданиях и фабриках «разрастаются значительными темпами», заявляет МЭА. В отчете прогнозируется, что к 2024 году количество распределенных солнечных батарей увеличится более чем вдвое, причем на долю Китая придется почти половина этого роста. Ожидается, что Китай обгонит ЕС уже в 2021 году и займет лидирующую позицию в области применения солнечных батарей.



Ожидается, что количество солнечных панелей в домах также будет быстро расти, и к 2024 году в мире будет эксплуатироваться около 100 миллионов солнечных кровельных систем для домов по всему миру.



Тем не менее, МЭА предупредило, что рост возобновляемой электроэнергии «необходимо значительно ускорить» для достижения долгосрочных целей в области устойчивой энергетики.



МЭА призывает правительства по всему миру ускорить процесс принятия решений путем устранения неопределенности в политике и нормативах, снижения инвестиционного риска в развивающихся странах и разработки решений по интеграции ветровой и солнечной энергии в энергосистему. «Требуются гораздо большие усилия», - заявляют в МЭА.



По материалам www.edition.cnn.com Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также Минстрой намерен бороться с недобросовестными потребителями Сегодня в 15:32 Жилая недвижимость Матвиенко: доля студентов медвузов на целевом обучении должна быть доведена до 90% Сегодня в 15:12 Образование Юнкер: переговоры по Brexit – пустая трата времени и сил Сегодня в 13:44 Внешняя политика Володин: торговые войны, развязанные США, невыгодны им самим Сегодня в 11:57 Внешняя политика