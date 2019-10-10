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Apple представляет более дорогие AirPods Pro с обновленным дизайном и усиленным шумоподавлением
29 октября в 19:35 Технологии 0 214 Васильева Елена
В понедельник компания Apple представила более высококачественную версию своих популярных AirPods. Новые наушники имеют новый дизайн, новые функции, включая технологию шумоподавления, и более высокую цену.
Премиум-версия обойдется в 249 долларов. Цена AirPods в настоящее время стартует с $159.
Ожидалось, что компания в ходе своего ежегодного октябрьского релиза новых продуктов представит и новые AirPods вместе с другими аппаратными продуктами, такими как iPad и MacBook Pro. Вместо этого компания объявила о выходе этого продукта в пресс-релизе в понедельник.
В пресс-релизе компания назвала AirPods «самыми продаваемыми наушниками в мире» и сообщила, что новая модель появится в продаже в среду.
По словам представителей компании Apple, AirPods Pro поставляется с усовершенствованной технологией шумоподавления, гибкими ушными вкладышами, которые лучше адаптируются к ушам пользователя, и режимом прозрачности, который позволяет клиентам слушать музыку, при этом еще слушая все, сто происходит в окружающей среде.
Другие новые функции включают обмен аудио, который позволяет пользователям синхронизироваться со второй парой AirPods, чтобы слушать ту же песню или смотреть тот же фильм с другом, а также предоставляют возможность Siri проговаривать входящие сообщения.
Решение о выпуске Pro-версии AirPods соответствует стратегии Apple по выпуску премиум-версии своих самых популярных продуктов, как это делается с Mac, iPhone и iPad.
Компания отказалась сообщить, сколько AirPods было продано на сегодняшний день, хотя генеральный директор компании Тим Кук ранее назвал спрос «феноменальным».
По материалам www.edition.cnn.com
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