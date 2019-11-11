McLaren представил суперкар без крыши и ветрового стекла

Elva – не кабриолет, это родстер с открытым верхом, то есть, буквально, с полным отсутствием крыши.



Вы можете заплатить немного больше, чтобы получить обычное лобовое стекло, если хотите, ведь по закону компании McLaren будет необходимо устанавливать его в некоторых штатах США.



Для защиты от ветра в суперкаре Elva применяется система управления воздушным движением, которая включается, когда автомобиль движется со скоростью, превышающей скорость пригородных улиц, примерно 25 миль в час. Система направляет воздух вокруг кабины, создавая то, что назвали «пузырем спокойствия» для находящихся внутри людей. Воздух направляется через нос автомобиля и выходит в высокоскоростном режиме прямо перед кабиной. Этот воздух действует как лобовое стекло, направляя встречный воздух вокруг кабины. Небольшой дефлектор ветра из углеродного волокна также поднимается в передней части автомобиля, дополнительно направляя воздушные потоки вокруг кабины.



В случае переворачивания автомобиля при аварии, водитель и пассажиры будут защищены автоматической системой защиты от опрокидывания. McLaren не оглашает подробностей работы системы, но в других автомобилях в системах защиты от опрокидывания используются прочные металлические перекладины, которые поднимаются из задней части пассажирского салона, когда датчики обнаруживают, что автомобиль вот-вот опрокинется.



Суперкар Elva, оснащенный двигателем V8 с турбонаддувом мощностью 804 лошадиных силы, установленным сразу за сиденьями, может разгоняться от нуля до 60 миль в час менее чем за три секунды. Это часть семейства суперкаров McLaren Ultimate Series, наряду с ориентированной на трек Senna и более ориентированным на обычные дорожные условия McLaren Speedtail, трехместными автомобиля с расположенным по центру сиденьем водителя.



По словам представителя компании McLaren, будет изготовлено всего 399 Elva, причем первые из них должны быть выпущены в конце 2020 года. Британская компания также предлагает несколько более доступных спортивных автомобилей. Например, цены на McLaren 570S начинаются с менее чем 200 000 долларов, а McLaren GT можно купить примерно на 20 000 долларов дороже.



Elva создан по образцу гоночного автомобиля McLaren-Elva, выпущенного в середине 1960-х годов. Первоначально этот автомобиль был создан McLaren, но после некоторого первоначального успеха ранних моделей в гонках, производство было передано компании Elva Cars Ltd. В 1966 году журнал Road & Track назвал McLaren-Elva «самой быстрой машиной, которую мы когда-либо тестировали (и) пример новейшего мышления в спортивных и гоночных автомобилях».



В том же году Элвис Пресли снялся в одном из музыкальных фильмов о гонках «Spinout». Как и последняя версия, McLaren-Elva был автомобилем с открытым верхом, оснащенным 340-сильным двигателем Oldsmobile V8, который также был установлен за сиденьями.



По материалам www.edition.cnn.com