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Google планирует запустить проект Cache уже в 2020 году
Сегодня в 17:09 Технологии 0 78 Иван Тихонов
Уже в следующем году компания Google намерена расширить свои услуги расчетными счетами для клиентов Google Pay. Проектом под кодовым именем Cache будут управлять специалисты кредитного кооператива Стэнфордского университета и Citigroup. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Проект Cache предполагает, что все финансовые операции и процедуры урегулирования споров будут проводиться банками, а не Google. Это обеспечит построение крепких партнерских отношений с банковской системой, уверены в корпорации. Вопрос о взимании комиссии за пользование сервисом расчетных счетов пока остается открытым.
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