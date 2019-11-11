Google планирует запустить проект Cache уже в 2020 году

Уже в следующем году компания Google намерена расширить свои услуги расчетными счетами для клиентов Google Pay. Проектом под кодовым именем Cache будут управлять специалисты кредитного кооператива Стэнфордского университета и Citigroup. Об этом сообщает The Wall Street Journal.



Проект Cache предполагает, что все финансовые операции и процедуры урегулирования споров будут проводиться банками, а не Google. Это обеспечит построение крепких партнерских отношений с банковской системой, уверены в корпорации. Вопрос о взимании комиссии за пользование сервисом расчетных счетов пока остается открытым.