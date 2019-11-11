Новая Motorola Razr стоит 1 500 долларов, но, боже мой, как же я ее хочу!

Motorola вернула в продажу Razr, легендарный раскладной телефон 2004 года, который стал самым продаваемым телефоном всех времен, до того, как iPhone похитил этот титул несколькими годами позже. Старый Razr был невероятно тонким – даже по сегодняшним меркам – и обладал этой потрясающей металлической клавиатурой с синей подсветкой. Мы злоупотребляем словом «иконический», но оригинальная Motorla Razr была одной из знаковых моделей мобильных телефонов.



Вот почему Motorola пытается повторить свой успех Razr в течение последнего десятилетия. Она вернула бренд в 2011 году с Droid Razr, сверхтонким смартфоном, который, как надеялась Motorola, вернет компанию «в струю» после того, как Apple и Samsung перепрыгнули ее по всем статьям. Droid Razr не удалось привлечь хоть какое-либо значительное внимание.



Новая Motorola Razr уж точно не останется без внимания. Этого просто не может быть. Это потрясающее достижение: современный смартфон, ну, в основном, – мы еще доберемся до этого, который превращается во что-то, очень похожее на оригинальный телефон Razr. Это выглядит так круто, а механизм складывания – это гениальное достижение инженеров, которое может решить проблему со смартфоном, которую никто другой даже не пытается решить. Я не думаю, что Motorola вообще пыталась это сделать, но, тем не менее, она проблему все-таки решила.



Складные телефоны снова в моде в 2019 году, но в основном они создавались для того, чтобы не сделать смартфон-размером-с-планшет. Это отличная идея для людей, которые хотят получить более качественное видео, многозадачность или набирать текст на своих смартфонах. Сейчас это нишевая технология, но она может набрать обороты, если удастся избавиться от недостатков.



Motorola, напротив, использует шарнир, чтобы сделать полноразмерный 6,2-дюймовый экран смартфона ... меньше. По моему мнению, основным мотивом для Motorola была ностальгия: просто повторить свой знаменитый раскладной телефон. Но Razr, возможно, является самым карманным смартфоном на рынке. Женщины мира радуются! Мужчины тоже! Смартфон, который наконец-то поместится в вашем кармане.



Motorola достигла этой высочайшей мобильности благодаря оригинально разработанной петле. В отличие от Samsung Galaxy Fold, в сложенном виде Razr идеально плоский: в нем нет зазора. У Razr есть еще и два куска металла, которые плотно прижатые к экрану, чтобы надежно удерживать его на месте, когда смартфон открыт. Каждый, кто держал телефон в руках во время его релиза в среду вечером, сказал, что открытие и закрытие телефона было одной из самых приятных особенностей Razr. Отключение телефонного звонка при закрывании телефона – это прошлое десятилетие, по которому я скучаю.



Другим побочным продуктом «раскладушки» является второй экран. В закрытом состоянии передний экран Razr отображает время, позволяет быстро реагировать на тексты, и вы можете делать селфи – у телефона есть только одна камера, которая обращена к лицевой части, когда он закрыт. Второй экран предлагает некоторые другие полезные приемы, но он полезен только потому, что вы не можете получить доступ к большинству функций телефона, когда он закрыт. Это встроенное удобство для преодоления встроенных неудобств, которых нет у других смартфонов.



Но Motorola Razr – не о технических чудесах, карманности, хитростях или удобстве. Речь идет о том, чтобы сделать смартфон похожим на Razr 2004 года. Речь идет о покупке чего-то, что заставляет ваших друзей завидовать. Речь идет о возвращении нас к тем приятным воспоминаниям о нашем первом самом-самом любимом сотовом телефоне. Это – ностальгия чистой воды.



Поэтому для некоторых людей не имеет значения, что телефон использует вчерашние технологии. На нем установили Android 9 через месяц после выхода Android 10 на рынок. Он имеет процессор Qualcomm Snapdragon 710, который явно еле дотягивает до среднего уровня. Он имеет батарею с емкостью 2510 миллиампер в час, а это очень плохо. Его экран пластиковый и не такой чувствительный, как у конкурентов. И камера хороша только на бумаге, но Motorola никогда не славилась превосходным программным обеспечением камеры.



И все это стоит 1 500 долларов! И вы можете получить это только на Verizon! Но мне все равно… я все равно хочу новую Motorola Razr!



По материалам www.edition.cnn.com