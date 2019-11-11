Илон Маск заявил о получении Tesla 146 000 заказов на Cybertruck

Маск также подчеркнул, что люди, которые делают предварительный заказ, предпочитают более дорогие варианты. Он сказал, что 41% заказов поступило на полноприводную версию с трехтурбинным двигателем, цена которой стартует от $69 900, в отличие от заднеприводного автомобиля с одной турбиной, стоимость которого начинается от $39 900.



Он также написал в Твиттере, что компания отказалась от «рекламы и платной поддержки бренда».



Зарезервировать предварительный заказ стоит всего $100, поэтому сегодня многим потенциальным покупателям гораздо выгоднее проявить интерес к Cybertruck и зарезервировать его по нынешней цене, чем полностью финансировать его позднее, когда цена еще вырастет. И все равно потребуются годы, чтобы грузовик дошел до потребителей – производство только начнется в 2021 году, а полноприводная версия с трехтурбинным двигателем начнет выпускаться еще год спустя.



На этой неделе электрический пикап вызвал бурю в интерненте своим уникальным внешним видом. Угловатый стиль сравнивался со всем, от дверной ручки или старой мыши Apple, до персонажа SpongeBob Squarepants или треугольника на колесах.



По словам Маска, кузов Cybertruck сделан из недавно разработанного сплава нержавеющей стали, того же металла, который используется для ракет SpaceX. По словам Маска, этот сплав позволяет автомобилю быть «буквально пуленепробиваемым», по меньшей мере, против огнестрельного оружия некрупного калибра, включая 9-миллиметровые пистолеты.



Во время вечерней демонстрации в четверг мужчина кувалдой ударил по кузову грузовика, не повредив его. Но, якобы небьющиеся, окна грузовика из металлизированного стекла разбились при ударе металлическим шаром.



По материалам www.edition.cnn.com