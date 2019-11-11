Audi сокращает 7 500 рабочих мест, чтобы высвободить средства на производство электромобилей

Немецкий бренд автомобилей премиум-класса объявил во вторник, что к 2025 году сократит 9 500 рабочих мест, или примерно 10% своей глобальной рабочей силы. В то же время, он создаст всего 2 000 рабочих мест, ориентированных на развитие электротранспорта и других новых технологий.



Компания Audi, которая принадлежит автоконцерну Volkswagen, заявила, что сокращение рабочих мест будет достигнуто за счет текучести кадров и выхода специалистов на пенсию. Это гарантировало рабочие места для оставшихся работников до 2029 года. Данные изменения высвободят 6 млрд евро (6,6 млрд долларов) в течение 10 лет, которые Audi планирует инвестировать в автомобили будущего.



Сокращения являются частью соглашения с представителями профсоюзов рабочих, которое позволяет провести капитальный ремонт и переоснащение двух крупных заводов Audi в Германии для производства электромобилей. Компания Audi ожидает, что заводы в Неккарзульме и Ингольштадте, где находится ее штаб-квартира, будут производить 675 000 автомобилей в год.



Существующие автопроизводители во всем мире разрывают свои существующие и отлаженные бизнес-модели в надежде приспособиться к новому миру, в котором электричество заменяет бензин и дизельное топливо.



Автоконцерн Volkswagen не является исключением. Группа, которая также владеет компаниями Porsche, Bugatti, Skoda и Lamborghini, тратит десятки миллиардов долларов на создание электрической или гибридной версии каждого транспортного средства в своей линейке, и к 2028 году планирует выпустить 70 новых электрических моделей.



Audi будет играть главную роль в этом преобразовании. Бренд выпустил свой первый электрический внедорожник e-Tron, который производится на заводе в Брюсселе, где ранее производили небольшие автомобили, работающие на ископаемом топливе. Электромобили, у которых меньше деталей, чем у двигателей внутреннего сгорания, требуют меньше рабочих для сборки.



Но они стоят достаточно дорого, ведь технология должна развиваться. Масштаб требуемых инвестиций заставляет некоторые компании находить партнеров, а других превращает в цели для приобретения другими компаниями. Fiat Chrysler и владелец Peugeot PSA Group объявили о планах слияния в прошлом месяце, создавая новую мощную силу в отрасли. Немецкие автопроизводители BMW и Daimler создали совместное предприятие, которое будет разрабатывать технологию беспилотных автомобилей. Honda инвестировала в автомобиль с самостоятельным управлением корпорации General Motors.



Изменения происходят на фоне падения мировых продаж автомобилей, который может снизиться еще более значительно по мере замедления или даже падения экономики во время глобальной рецессии. В понедельник агентство Fitch Ratings сообщило, что ожидает, что мировые продажи автомобилей сократятся примерно на 3,1 миллиона в этом году – более резкое падение, чем в 2008 году, когда мир охватил финансовый кризис.



По материалам www.edition.cnn.com