В РФ может появиться Центр четвертой промышленной революции

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин направил письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением от международной организации «Всемирный экономический форум» создать в России Центр четвертой промышленной революции. Эта организация будет специализироваться на развитии технологий искусственного интеллекта и станет стимулом для повышения конкурентоспособности экономики государства.



Вдобавок, в письме министра указано, что такой центр повысит эффективность проводимых операций Национальной стратегии по развитию ИИ до 2030 года, пишут «Известия». Создать организацию глава МЭР предлагает на базе Сбербанка, а само ведомство сделать ответственным за нормативное регулирование ИИ.



Что касается финансовой части вопроса, то, для того чтобы стать частью всемирной сети центров промышленной революции, России необходимо ежегодно платить взнос «Всемирному экономическому форуму» в размере 1 млн долларов США. Минимальный срок участия в проекте – 3 года и, соответственно, создание центра обойдется государству как минимум в 3 млн долларов.



Эксперты рассматривают инициативу двояко. С одной стороны, такой центр действительно простимулирует развитие ИИ в России. С другой – ИИ, например, в разработке системы распознавания лиц позволит снизить преступность, но и лишит свободы передвижения граждан.