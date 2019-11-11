|
В РФ может появиться Центр четвертой промышленной революции
29 ноября в 15:46 Технологии 3 376 Иван Тихонов
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин направил письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением от международной организации «Всемирный экономический форум» создать в России Центр четвертой промышленной революции. Эта организация будет специализироваться на развитии технологий искусственного интеллекта и станет стимулом для повышения конкурентоспособности экономики государства.
Вдобавок, в письме министра указано, что такой центр повысит эффективность проводимых операций Национальной стратегии по развитию ИИ до 2030 года, пишут «Известия». Создать организацию глава МЭР предлагает на базе Сбербанка, а само ведомство сделать ответственным за нормативное регулирование ИИ.
Что касается финансовой части вопроса, то, для того чтобы стать частью всемирной сети центров промышленной революции, России необходимо ежегодно платить взнос «Всемирному экономическому форуму» в размере 1 млн долларов США. Минимальный срок участия в проекте – 3 года и, соответственно, создание центра обойдется государству как минимум в 3 млн долларов.
Эксперты рассматривают инициативу двояко. С одной стороны, такой центр действительно простимулирует развитие ИИ в России. С другой – ИИ, например, в разработке системы распознавания лиц позволит снизить преступность, но и лишит свободы передвижения граждан.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Песков: президенты РФ и Украины могут обсудить вопрос транзита газа в Париже29 ноября в 17:04 Внешняя политика
В правительстве подсчитали количество мигрантов, необходимых для работы в РФ в 2020 году29 ноября в 16:20 Рынок труда
Сделал взнос – получи проценты от зачисленных средств на счет эскроу28 ноября в 17:06 Жилая недвижимость
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Чем запомнится самая масштабная неделя распродаж в этом году? Китай только что заявил о готовности реформировать свои законы в области интеллектуальной собственности Генеральный директор Huawei: мы можем быть № 1 и без Google Регуляторы США вновь объявили китайские компании Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности Цены на гаджеты в РФ могут вырасти на фоне обязанности устанавливать российское ПО
Как Вы оцениваете инициативу по созданию в РФ центра по развитию ИИ?
Сбербанк занимает активную позицию в области инноваций направлений ИИ и данная инициатива дополнительно подчеркивает его вектор развития и стратегию. Для него эти действия абсолютно понятны и логичны, как для одного из стратегических лидеров отрасли, который концентрирует в себе огромный объем знаний, новаций и технологий. Другой вопрос, что концентрация в одних руках доступа к информации (а прежде всего доступа к новациям и первоисточникам) приводит к тому, что один из игроков получает существенные преимущества перед другими. При этом в Российской Федерации не только Сбербанк может претендовать на роль лидера инновационного процесса. Важно создавать именно рыночную среду и рыночную позицию для данного направления, как стратегическую для всего государства.
Как Вы оцениваете инициативу по созданию в РФ центра по развитию ИИ?
Вопросы начинаются уже с названия планируемого к созданию Центра четвёртой промышленной революции (далее – Центр). Четвёртая промышленная революция подразумевает массовое внедрение в производство киберфизических систем, а не только искусственного интеллекта. Для такого внедрения должны появиться соответствующие экономические и социальные предпосылки: высокая зрелость производства, высокая производительность труда, заинтересованность в увеличении уровня жизни граждан.
Если говорить про ситуацию в России, далеко не все производственные и промышленные предприятия можно отнести к Индустрии 3.0. Изменений в структуре экономики также не наблюдается. Повышением производительности труда в корпорациях с государственным участием не занимаются, чтобы не увеличивать безработицу.
Совсем недавно, 10 октября 2019-го, в России утвердили Национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года (далее – Стратегия). Как связано развитие ИИ с повышением конкурентоспособности российской экономики и лидерством в отраслях – в Стратегии не объясняется. Письмо министра экономического развития премьер–министру о создании Центра тоже не добавляет ясности в этом вопросе.
При этом из более конкретных формулировок письма следует, что создание Центра четвертой промышленной революции и взаимодействие с Всемирным экономическим форумом необходимы для усиления эффективности мероприятий Стратегии и участия в международных рейтингах. Можно сделать вывод, что создание Центра носит характер PR-акции, которую можно будет включить в отчёт о деятельности министерства.
Напомню определение искусственного интеллекта из Стратегии:«комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека». То есть речь идёт о конкретных технологиях распознавания речи, образов, текста и принятия решений. Зачем Минэкономразвития собирается регулировать создание, развитие и применение этих технологий на законодательном уровне,не совсем ясно. Технологии – это те же инструменты.
Последствия использования инструментов прекрасно можно разбирать на основе Римского права. При этом дополнительное регулирование не требуется. Так, например, применение технологий распознавания лиц подпадает под правовое регулирование операций с персональными данными и не имеет отношения к регулированию применения искусственного интеллекта.
Инициатива по созданию Центра, который будет заниматься развитием ИИ, в контексте доступной в настоящий момент информации носит популистский характер. Но её можно оценивать позитивно, поскольку она поможет Правительству РФ и руководству гос. корпораций ещё лучше выглядеть на Международном экономическом форуме в Давосе.
Как Вы оцениваете инициативу по созданию в РФ центра по развитию ИИ?
Такую инициативу можно только поддержать. Создание в РФ подобного центра, среди прочего, позволит своевременно решить проблемы, связанные с регулированием в области искусственного интеллекта в нашей стране, – а это столь же важно, как и решение проблем его технической реализации. В настоящее время наименее проработана этическая сторона вопроса, чему, я надеюсь, под эгидой организации будет уделено достаточно внимания. Кроме того, очень важно четко сформулировать основополагающую цель создания и внедрения ИИ. Мне видится правильным предложение замглавы Минэкономразвития Оксаны Тарасенко, согласно которому такой целью должно стать повышение уровня доходов населения на базе роста производительности труда.