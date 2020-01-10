За несколько лет доля киберпреступлений может увеличиться вдвое

Специалисты организации «Интернет-розыск» спрогнозировали динамику роста киберпреступлений на ближайшие несколько лет. Так, к 2023 году доля правонарушений в интернете может увеличиться вдвое, с 14% до 30%.



В то же время аналитики констатируют, что раскрываемость преступлений в киберсфере сокращается: с 36% в 2016 году до 23% в прошлом году. Нынешние базы данных, по мнению специалистов, неэффективны для раскрытия онлайн-злодеяний; для этого нужны мощные агрегаторы информации, которые собирают данные, привязанные к идентификаторам персональных данных, а не к устройствам, используемым мошенниками.



В свою очередь, статистика Генпрокуратуры свидетельствует о том, что седьмая часть от общего количества зарегистрированных уголовных дел за январь-ноябрь 2019 года пришлась именно на киберпреступления, пишут «Известия». Прирост составил 67.1% за год.