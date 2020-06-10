Будущее ИТ-отрасли в РФ: чем обернется для рынка господдержка?

Анонсированные президентом РФ меры поддержки ИТ-отрасли могут обернуться изменениями в налогообложении для участников рынка. Так, согласно источникам «Ъ» в Минкомсвязи, расходы федерального бюджета на поддержку сегмента предлагается компенсировать за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование софта по лицензионным договорам.



Согласно предложению министерства, на фоне расходов на эти меры отмена льготы по НДС в 2021 году принесет в бюджет дополнительный доход в размере 42.5 млрд рублей. IT-компаниям, ПО которых включено в реестр отечественного, предлагается предоставить субсидии, на которые в 2021 году уйдет 11.4 млрд рублей. Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил МЭР и Минфину проработать эти предложения и предоставить согласованную позицию.



Льгота по НДС действует при покупке софта в Интернете и в магазинах приложений, так как при этом продается именно лицензия на пользование им, это распространяется на ПО всех компаний, включая иностранные, поясняют эксперты. При этом компенсирование НДС за счет субсидий и льготы по сборам с фонда оплаты труда касается только российских компаний, а значит, их фактически будут субсидировать за счет НДС, который пользователи будут платить за иностранные лицензии.



Введение НДС в размере 20% даст повышение цены иностранного софта на 16.67%. Отмена льготы по НДС, с одной стороны, действительно будет стимулировать экспорт ПО, но с другой — приведет к увеличению стоимости ПО на внутреннем рынке, предупреждают эксперты. По их мнению, IT-компании, продающие софт, уже сталкиваются с задержкой платежей и отсрочкой заключения контрактов со стороны заказчиков, и введение НДС лишь усугубит ситуацию.