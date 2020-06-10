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Будущее ИТ-отрасли в РФ: чем обернется для рынка господдержка?
Сегодня в 13:32 Технологии 3 76 Иван Тихонов
Анонсированные президентом РФ меры поддержки ИТ-отрасли могут обернуться изменениями в налогообложении для участников рынка. Так, согласно источникам «Ъ» в Минкомсвязи, расходы федерального бюджета на поддержку сегмента предлагается компенсировать за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование софта по лицензионным договорам.
Согласно предложению министерства, на фоне расходов на эти меры отмена льготы по НДС в 2021 году принесет в бюджет дополнительный доход в размере 42.5 млрд рублей. IT-компаниям, ПО которых включено в реестр отечественного, предлагается предоставить субсидии, на которые в 2021 году уйдет 11.4 млрд рублей. Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил МЭР и Минфину проработать эти предложения и предоставить согласованную позицию.
Льгота по НДС действует при покупке софта в Интернете и в магазинах приложений, так как при этом продается именно лицензия на пользование им, это распространяется на ПО всех компаний, включая иностранные, поясняют эксперты. При этом компенсирование НДС за счет субсидий и льготы по сборам с фонда оплаты труда касается только российских компаний, а значит, их фактически будут субсидировать за счет НДС, который пользователи будут платить за иностранные лицензии.
Введение НДС в размере 20% даст повышение цены иностранного софта на 16.67%. Отмена льготы по НДС, с одной стороны, действительно будет стимулировать экспорт ПО, но с другой — приведет к увеличению стоимости ПО на внутреннем рынке, предупреждают эксперты. По их мнению, IT-компании, продающие софт, уже сталкиваются с задержкой платежей и отсрочкой заключения контрактов со стороны заказчиков, и введение НДС лишь усугубит ситуацию.
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Как Вы оцениваете инициативу по отмене нулевого НДС на продажу исключительных прав на ПО? Как это отразится на ИТ-рынке?
Эту новость можно было выпускать под заголовком «Льготы для ИТ-отрасли которые ее похоронят, если вступят в силу».
Откровенно говоря, я, как и многие коллеги по отрасли, нахожусь в шоке от новости о возврате НДС на продажу софта. Недолго мы успели порадоваться мерам поддержки от Президента – предложение от Минкомсвязи не просто перечеркнет все льготы, озвученные ранее, но и введет дополнительную налоговую нагрузку.
Это простая математика: раньше было – при 20% прибыльности компании, 0% НДС, 20% налог на прибыль, итого компания имела 16% прибыли. С нововведениями: при 20% прибыльности компании, 20% НДС, 3% налог на прибыль, мы видим, что прибыли нет совсем. Будем работать себе в убыток?
При прибыли даже в 25%, в условиях без НДС, компания получала 25*0,8 = 20% после налога на прибыль. С введением НДС: 25% – 20% НДС; 5*0,97 = 4,85 % после налога на прибыль. Это Минкомсвязи считает «стимулированием ИТ»?
Ну и чтобы проиллюстрировать, как перечеркнутся президентские меры поддержки: сейчас мы платим страховые взносы 14%, предлагают снизить до 7,6%. С введением НДС – мы будем платить по сути 27,6%, т.к. на все доходы уже заплатили входящий НДС.
Если вот так, в кризис и пандемию, менять правила игры и по сути – ухудшать условия для ИТ-компаний, это позиция нашего государства, то верить этому государству отрасль больше просто не будет. Теряют смысл все меры поддержки, озвученные Президентом.
Если правительству непременно необходимо «вернуть» деньги, потраченные на поддержку ИТ, то есть предложение, которое не угробит всю отрасль. На сегодня при приобретении лицензий у нерезидента не всегда возникает налог, т.к. с рядом стран подписаны соглашения об избежании двойного налогообложения. Так например с США, Германией ставка равна 0%. При этом Microsoft, Google, Adobe, IBM, ArcSight и многое другое – компании США, SAP AG – немецкая компания. По сути, лицензии на подобный софт составляют более 70% от продаж всего иностранного софта и налог здесь равен 0.
Таким образом более оптимально ввести ставку налога 20% для компаний, которые приобретают иностранное ПО у нерезидентов, независимо от государства происхождения ПО.
Возврат НДС – это подрыв доверия к правительству и государству, ведь мера вводилась «бессрочно и навсегда». Как теперь быть уверенными, что 3% налога на прибыль и уменьшенные страховые – это бессрочно и через год и эти стимулирующие меры не будут отменены? И зачем мы стимулируем экспорт софта, а внутренний рынок просто убиваем, точнее – добиваем лежачего? При такой поддержке, не нужно нам «так помогать» – просто оставьте все как было. Целее будем.
Как Вы оцениваете инициативу по отмене нулевого НДС на продажу исключительных прав на ПО? Как это отразится на ИТ-рынке?
Мы негативно оцениваем возможную отмену льготы НДС на лицензии, предусматривающую компенсацию в виде субсидии. НДС – налог, напрямую влияющий на стоимость товара и услуг, и в результате для потребителей софта цены вырастут, а спрос на продукцию ИТ-компаний уменьшится, российские производители софта потеряют свои конкурентные преимущества на рынке.
Кроме того, предусмотренные субсидии требуют время на оформление и бюрократических согласований, что создает риск кассовых разрывов. Также получатель такой субсидии рискует потерять льготу на социальные налоги, поскольку ему нужно будет показать 90 % прибыли от продажи своих продуктов, а субсидия - внереализационный доход, что приводит к снижению доли поступлений от продажи софта и может лишить льготы по зарплатным налогам. Все это еще больше ударит по рынку, и без того испытывающему проблемы из-за экономических последствий пандемии.
Поддержка отрасли заявлена на уровне Президента и правительства, и озвученные накануне меры помощи должны были помочь отечественным производителям софта восстановить свое финансовое положение. Но отказ от освобождения НДС на продажу лицензий безусловно снижает или исключает позитивный эффект такой поддержки. Более того, предложенные льготы по страховым взносам и налогу на прибыль, возможно, даже не смогут покрыть потерь от отмены льгот по НДС.
Как Вы оцениваете инициативу по отмене нулевого НДС на продажу исключительных прав на ПО? Как это отразится на ИТ-рынке?
Инициатива чрезвычайно противоречивая, однако нельзя сказать, что она совершенно неожиданная. С момента введения льготы на НДС государство неоднократно возвращалось к вопросу налогообложения тех или иных электронных услуг: достаточно только вспомнить о так называемом «налоге на Google». К тому же после объявления президентом льгот по выплате взносов введение контрмер в той или иной части было делом времени. Несомненно, снятие льготы и параллельное введение порядка субсидирования компаний, заявленное Минкомсвязи, чьё ПО попадает в реестр отечественного (или чья деятельность отвечает каким-то заранее установленным критериям) может рассматриваться как попытка более точного, ручного стимулирования отрасли. Так государство поощряет рынок не всеобщей льготой, а вырабатывает более конкретные инструменты поддержки отдельных сегментов отечественных предпринимателей в IT-сфере, тем самым сбрасывая с льгот «пассажиров», применяющих лицензионные отношения для оптимизации налоговой нагрузки.
Можно наблюдать и аргументы в сторону попытки стимулирования этой инициативой отечественных производителей ПО на экспорт, однако такие комментарии довольно сомнительны, поскольку для многих производителей ПО проблемой является, скорее, поиск иностранных рынков сбыта. «Стимулирование» же отменой льготы таких предпринимателей может лишь усложнить им жизнь.
Разумеется, при отсутствии прозрачного и понятного механизма дополнительного субсидирования при снятии льготы, в первую очередь выигрывают крупные компании или компании всецело подпадающие под критерий разработчиков ПО. Те компании, которые ранее применяли льготу, но не являлись традиционными разработчиками и не имеют зарегистрированного ПО в реестрах Минкомсвязи, от такой отмены льготы, скорее всего, в итоге (не взирая на планируемые послабления по выплате страховых взносов и т.д.) лишь получат дополнительную налоговую нагрузку, а также будут вынуждены искать другие методы её смягчения. Стоит понимать, что в результате от отмены 0% НДС пострадает и потребитель, для которого цена на конечный продукт (ПО) у ряда компаний вырастет.