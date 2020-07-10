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Через 10 лет практически все домохозяйства в РФ будут иметь доступ к широкополосному интернету

13 июля в 17:13 Технологии 0 491 Иван Тихонов
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Сегодня в рамках заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что через 10 лет 97% российских домохозяйств будут обеспечены широкополосным интернетом. Более того, к 2030 году государство планирует обеспечить онлайн-доступ к 95% социально значимых услуг.

«Для этого, конечно, потребуется, чтобы у нас практически все население страны было обеспечено широкополосным доступом к интернету. Мы предлагаем (предусмотреть) показатель 97% домохозяйств, которые будут подключены к интернету», — цитируют слова г-на Чернышенко «Известия».

Напомним, в ноябре прошлого года, стало известно, что в РФ планируют создать передовую беспроводную систему связи, способную обеспечить широкополосным интернетом транспорт, движущийся с высокими скоростями, — автомобили, поезда и самолеты.
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