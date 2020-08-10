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В РФ утверждена концепция регулирования ИИ и робототехники

27 августа в 16:21 Технологии 0 297 Иван Тихонов
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Правительство РФ утвердило концепцию регулирования искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года. Документ определяет принципы, которых позволят создать благоприятные условия для развития ИИ.

Ранее в рамках совещания с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин подчеркнул, что технологии должны работать исключительно на благо человека.

«Важно, что все нововведения будут приниматься с учётом того, что технологии искусственного интеллекта и робототехники должны быть безопасны для людей и работать исключительно на благополучие человека – это ключевое положение концепции», - добавил премьер-министр (цитата – сайт правительства).

Глава правительства добавил, что использование передовых решений позволит вывести отрасли на высокий уровень развития. С этой целью, в частности, будут выделены финансовые средства. Сейчас уже действует ряд мер поддержки разработчиков в этой области. Вдобавок, власти намерены развивать государственно-частное партнёрство.
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