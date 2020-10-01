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РФ усилит информационную безопасность созданием специальной мониторинговой госплатформы

30 сентября в 15:53 Технологии 0 262 Иван Тихонов
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Уже в 2021 году в РФ может появиться платформа для мониторинга утечек персональных данных. Государственная платформа для отслеживания федеральных информационных систем и аккаунтов в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) будет определять источники утечки данных, а также искать правонарушителей. Далее скомпрометированная информация будет автоматически блокироваться.

Предполагается, что на создание платформы для мониторинга потребуется 1.4 млрд рублей из федерального бюджета в течение 2021-2024 гг., пишет «Ъ». При создании госплатформы первостепенный вопрос — какие организации попадут в границы защиты, указывают эксперты. Вдобавок, при появлении подобной платформы может существенно вырасти количество обращений граждан в компетентные органы, что негативным образом скажется на сроках их обработки.

По мнению экспертов, рациональным было бы наличие связующего звена между гражданами и такими платформами – например, в лице провайдеров услуг информационной безопасности.
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