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В Минцифры анонсировали создание в России аналога Zoom

3 ноября в 15:50 Технологии 0 224 Иван Тихонов
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В рамках заседания Совета Федерации глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в России планируется создание отечественного сервиса видео-конференц-связи, аналога Zoom. Разработкой платформы занимаются российские компании-гиганты «Ростелеком», Mail.ru и «Яндекс».

«Яндекс» и Mail.ru самостоятельно инвестируют в свои большие платформы онлайн-коммуникации вместе с «Ростелекомом», для того чтобы обеспечить такой конкурентный сервис для наших школ, для того чтобы можно было проводить уроки в формате видео-конференц-связи», — цитирует слова министра «Прайм».

Г-н Шадаев добавил, что в 2022 году этот сервис будет доступен.

Напомним, ранее о необходимости разработки аналога Zoom в России заявил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.
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