Очередной прототип Starship взорвался после приземления

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск уверен, что прототип ракеты-носителя Starship SN10 после запуска приземлился целым. Такое мнение он выразил на своей странице в Twitter.



Как известно, запуск прототипа корабля удался не сразу. За несколько секунд до запланированного первого старта поступил сигнал от бортовой системы об ошибочных настройках двигателя (ист.: ТАСС). После проверки и наладки был выполнен запуск ракеты.



Прототип корабля удачно поднялся на заданную высоту 10 км согласно плану, после чего опустился на землю и через некоторое время взорвался. Трансляция события на канале YouTube была прекращена, однако ее продолжили другие интернет-ресурсы.



Илон Маск остался доволен результатами испытаний, главная цель которых – сбор необходимой информации о контроле над кораблем – была достигнута.