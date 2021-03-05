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Очередной прототип Starship взорвался после приземления

4 марта в 19:13 Технологии 0 180 Карина Мелова
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Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск уверен, что прототип ракеты-носителя Starship SN10 после запуска приземлился целым. Такое мнение он выразил на своей странице в Twitter.

Как известно, запуск прототипа корабля удался не сразу. За несколько секунд до запланированного первого старта поступил сигнал от бортовой системы об ошибочных настройках двигателя (ист.: ТАСС). После проверки и наладки был выполнен запуск ракеты.

Прототип корабля удачно поднялся на заданную высоту 10 км согласно плану, после чего опустился на землю и через некоторое время взорвался. Трансляция события на канале YouTube была прекращена, однако ее продолжили другие интернет-ресурсы.

Илон Маск остался доволен результатами испытаний, главная цель которых – сбор необходимой информации о контроле над кораблем – была достигнута.
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