Отныне существует возможность оплаты товара брелоком

Накануне вниманию российских потребителей представили брелок ISBC Pay, позволяющий совершить оплату бесконтактным способом. Устройство является результатом сотрудничества европейского разработчика услуг по токенизации Fidesmo, российского производителя бесконтактных платежных устройств ISBC и корпорации Mastercard (ист.: Banki.ru).



Данную новинку технологий могут на практике применять обладатели карт Mastercard. Среди уже подключенных участников программы Газпромбанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Почта Банк, Татсоцбанк, МКБ и банк «Открытие».



Новый платежный инструмент, о безопасности которого свидетельствует сертификация Mastercard, доступен на сайте ISBC Pay и требует активации на веб-ресурсе Fidesmo посредством сообщения, присылаемого на телефонный номер, закрепленный за счетом в банке. Карта может быть одновременно привязана больше чем к одному брелоку и заменена на другую в приложении Fidesmo.



Конструкция устройства основывается на встроенном чипе NFC и защищенном программном обеспечении финтех-компании Fidesmo. За трансакции отвечает технология токенизации Mastercard. Брелок, заряжать который не нужно, не содержит маркировки и не отображает личные данные собственника. В случае надобности подключенную к этому платежному средству карту можно заблокировать в мобильном приложении или через банк.



На брелоках будут изображены шедевры изобразительного искусства, среди которых работы Винсента Ван Гога, Эдуарда Мане, Густава Климта и др.