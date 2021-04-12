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Отныне существует возможность оплаты товара брелоком

Сегодня в 13:38 Технологии 0 102 Карина Мелова
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Накануне вниманию российских потребителей представили брелок ISBC Pay, позволяющий совершить оплату бесконтактным способом. Устройство является результатом сотрудничества европейского разработчика услуг по токенизации Fidesmo, российского производителя бесконтактных платежных устройств ISBC и корпорации Mastercard (ист.: Banki.ru).

Данную новинку технологий могут на практике применять обладатели карт Mastercard. Среди уже подключенных участников программы Газпромбанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Почта Банк, Татсоцбанк, МКБ и банк «Открытие».

Новый платежный инструмент, о безопасности которого свидетельствует сертификация Mastercard, доступен на сайте ISBC Pay и требует активации на веб-ресурсе Fidesmo посредством сообщения, присылаемого на телефонный номер, закрепленный за счетом в банке. Карта может быть одновременно привязана больше чем к одному брелоку и заменена на другую в приложении Fidesmo.

Конструкция устройства основывается на встроенном чипе NFC и защищенном программном обеспечении финтех-компании Fidesmo. За трансакции отвечает технология токенизации Mastercard. Брелок, заряжать который не нужно, не содержит маркировки и не отображает личные данные собственника. В случае надобности подключенную к этому платежному средству карту можно заблокировать в мобильном приложении или через банк.

На брелоках будут изображены шедевры изобразительного искусства, среди которых работы Винсента Ван Гога, Эдуарда Мане, Густава Климта и др.
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