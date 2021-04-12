Главная > Технологии

Теперь угонщикам авто придется изрядно потрудиться, чтобы не попасть в «Паутину»

21 апреля в 11:46 Технологии 0 209 Карина Мелова
1 Изображение

Ссылаясь на пресс-службу Министерства внутренних дел, издание «КоммерсантЪ» поделилось сведениями о подключении Центрального федерального округа к системе «Паутина», позволяющей сотрудникам правоохранительных органов отслеживать угнанное или покинувшее место аварии транспортное средство. Прежде эта система действовала лишь в московском регионе.

Согласно «Ъ», до этого центры автофиксации админнарушений ГИБДД использовали разное программное обеспечение. Таким образом, для отслеживания угнанного в Подмосковье авто, покинувшего пределы указанного региона, необходимо было обращаться за помощью к полиции из других субъектов РФ.

Ознакомленные с функционированием «Паутины» источники разъяснили корреспондентам, что, применяя систему, сотрудники органов охраны правопорядка имеют возможность, к примеру, мониторить движение украденного в Воронеже автомобиля до границ Тверской области. Предположительно, элементы «Паутины» будут интегрированы в систему электронного обжалования штрафов на портале «Госуслуги».

К декабрю планируется дополнительно активировать «Паутину» в нескольких десятках регионов.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Президент РФ выступает с посланием Федеральному собранию

21 апреля в 14:51 Политика

Английские клубы, на выход!

21 апреля в 13:44 Спорт

Уменьшена ставка по льготной ипотеке от Райффайзенбанка

21 апреля в 12:46 Ипотека

Сегодня президент обратится к ФС с ежегодным посланием

21 апреля в 11:01 Политика
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Ставка по льготной ипотеке от Сбербанка стала ниже Регулятор заявил о готовности РФ к отключению от западных платежных систем Сообщается о возможности введения Вашингтоном санкций против суверенного долга РФ Российские нефтедобытчики перевыполнили план Водка вместо лекарства…

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Апрель

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Top.Mail.Ru