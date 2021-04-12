Теперь угонщикам авто придется изрядно потрудиться, чтобы не попасть в «Паутину»

Ссылаясь на пресс-службу Министерства внутренних дел, издание «КоммерсантЪ» поделилось сведениями о подключении Центрального федерального округа к системе «Паутина», позволяющей сотрудникам правоохранительных органов отслеживать угнанное или покинувшее место аварии транспортное средство. Прежде эта система действовала лишь в московском регионе.



Согласно «Ъ», до этого центры автофиксации админнарушений ГИБДД использовали разное программное обеспечение. Таким образом, для отслеживания угнанного в Подмосковье авто, покинувшего пределы указанного региона, необходимо было обращаться за помощью к полиции из других субъектов РФ.



Ознакомленные с функционированием «Паутины» источники разъяснили корреспондентам, что, применяя систему, сотрудники органов охраны правопорядка имеют возможность, к примеру, мониторить движение украденного в Воронеже автомобиля до границ Тверской области. Предположительно, элементы «Паутины» будут интегрированы в систему электронного обжалования штрафов на портале «Госуслуги».



К декабрю планируется дополнительно активировать «Паутину» в нескольких десятках регионов.