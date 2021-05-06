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Пятая попытка для прототипа Starship оказалась более удачной, чем предыдущие

Сегодня в 11:34 Технологии 0 183 Карина Мелова
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Илон Маск удовлетворен результатами испытаний очередного прототипа пилотируемого космического судна Starship SN15 от SpaceX, обладающего улучшенным дизайном, ПО и двигателем.

Основатель и гендиректор компании-разработчика в своем аккаунте в мессенджере Twitter официально заявил о первом удачном запуске прототипа и его успешном завершении полета после испытаний. Это была пятая по счету попытка. Онлайн-трансляция события была организована на канале компании SpaceX в Youtube. Сообщается, что испытания Starship SN15 были перенесены с конца апреля по причине неблагоприятных погодных условий (ист.: ixbt.com).

SN15 поднялся в воздух на высоту 10 км с площадки полигона в Бока-Чика (штат Техас, США) и опустился обратно. У основания корабля случился незначительный пожар. Уточним, ранее прототипы взрывались в момент посадки или вскорости после приземления.

Ожидается, что пилотируемая версия Starship будет допускать загруженность до 100 человек на борту. При этом глава SpaceX Илон Маск планирует возможность высадки людей на Марсе в 2026 г.
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