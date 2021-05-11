Tesla может официально обосноваться в России

21 мая во время своего выступления по видеосвязи на российском марафоне «Новое знание» американский инноватор, бизнесмен, инженер и миллиардер Илон Маск объявил о реальной возможности официального «прихода» компании Tesla в государства СНГ, в том числе в Россию и Казахстан.



«Я думаю, мы близки к присутствию в России. Говоря более широко, также в Казахстане, в соседних регионах», – заявил он в пятницу.



В своей речи Маск упомянул завод Tesla в Шанхае и добавил, что компания собирается основать заводы по изготовлению электромобилей в иных странах, одной из которых вполне может быть РФ.



Кроме того, миллиардер поделился предположениями относительно состояния мира по истечении 50 лет. Он говорил о технологическом прогрессе, доступности космических путешествий, исследованиях ДНК.



Уточним, марафон «Новое знание» проводится 20–22 мая в столице России, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Открыло мероприятие выступление первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко. Программа форума насчитывает свыше ста обсуждений, лекций, открытых занятий и мастер-классов.