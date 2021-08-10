Цифровизация – это всерьез и надолго 26 августа в 22:58 Технологии 411 Карина Мелова 1 Изображение





Как показывает отраслевой опрос компании в сфере исследований рынка Euromonitor International, пандемия и последующий кризис ускорили планы по цифровизации розничной торговли по всему миру минимум на один-два года. Это неудивительно, учитывая, что покупатели все чаще делают заказы из дома из-за карантинных ограничений или по соображениям санитарной безопасности.



Например, исследование IT-компании «Такском» показывает, что в России в июле этого года спрос на услуги по доставке продуктов питания увеличился на 23% по сравнению с июлем 2020 года. Спрос на доставку готовой еды вырос на 41%, на доставку одежды и обуви – на 45%.



За первый квартал 2021 года оборот сервиса «СберМаркет» вырос в 6,5 раза по сравнению с прошлым годом и почти достиг 10 млрд рублей. За 2020 год онлайн-ритейлер «Самокат» увеличил количество заказов в 18 раз. По прогнозам департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute, к концу 2021 года рынок доставки продуктов питания вырастет примерно в 1,5 раза, до 250 млрд рублей.



Грустной реальностью стала цифровизации ритуальной индустрии. Речь уже идет не просто об онлайн-трансляция похорон или поиске крематория в приложении. Теперь человечество беспокоят вопросы цифрового наследства и существования онлайн-аккаунтов после смерти их владельцев. Так в 220 году Рикард Штайбер, предприниматель из Кремниевой долины, создал сервис GoodTrust, клиенты которого могут оставлять цифровые объекты в наследство. Пользователи заводят аккаунты, где указывают, каким онлайн-сервисами пользуются, какими цифровыми активами обладают и кто должен получить к ним доступ их смерти. В России юристы уже работают с запросами о наследовании финансовых активов в виртуальной среде.



Неудивительно, что в условиях пандемии цифровая трансформация получила импульс для дальнейшего развития в бизнесе. В последнее время особой популярностью стали пользоваться программы и приложения для электронного документооборота. Если раньше они были интересной возможностью, которой не решались воспользоваться многие компании, то в последнее время они стали настоящей необходимостью. Многие фирмы оказались в ситуации, когда единственным способом обмена документами с партнерами, клиентами и поставщиками стал перевод их в виртуальную среду.





Компания-разработчик приложения для работы с файлами в формате PDF Smallpdf отмечает, что пандемия привела к всплеску интереса к ее инструментам. Сейчас ими пользуется более 40 миллионов человек ежемесячно. Особенно важным инструментом в таких условиях является



Кроме того, несмотря на все ограничения, компания смогла увеличить свой штат более чем в два раза.



«За последний год наша невероятная команда доказала, что рост при удаленной работе возможен, - отмечает Карлота Альказар, менеджер по управлению персоналом Smallpdf – Мы доказали, что высоких результатов достигают ответственные люди, которые работают вместе из разных уголков мира».



Стоит отметить, что даже после выхода из карантина многие компании не торопятся возвращаться к бумажному документообороту, ведь электронный документооборот гораздо эффективнее, быстрее и дешевле. А экономия является одним из важнейших факторов современного бизнеса в условиях настойчивой экономики времен пандемии.



Многочисленные приложения сервисов по доставке продуктов питания на дом, онлайн-покупки и электронный документооборот становятся неотъемлемой частью нашей жизни. Цифровизация упрощает рутинные процессы, открывает новые возможности и сокращает время на ожидание результата. Стоит рассчитывать, что даже после пандемии возвращения назад уже не будет, потому что преимущества цифровых технологий очевидны. Зачем после работы бежать в магазин и возвращаться с тяжелыми сумками, если нужные товары привезут на дом? Зачем хранить сотни бумажных документов и тратить время и деньги на курьерскую доставку, если подписать документ можно за несколько минут, и не важно, что компании могу находиться в разных городах или даже странах? Цифровизация продолжит свое триумфальное шествие, и лучше поспешить принять новые правила игры, чем внезапно оказаться в хвосте прогресса. С начала пандемии все больше компаний и услуг стали переходить в виртуальную среду. Страны, организации, бизнес и общество все чаще сталкиваются с ситуациями, когда цифровая трансформация затрагивает вопросы, связанные с работой, здравоохранением, обычной жизнью.Как показывает отраслевой опрос компании в сфере исследований рынка Euromonitor International, пандемия и последующий кризис ускорили планы по цифровизации розничной торговли по всему миру минимум на один-два года. Это неудивительно, учитывая, что покупатели все чаще делают заказы из дома из-за карантинных ограничений или по соображениям санитарной безопасности.Например, исследование IT-компании «Такском» показывает, что в России в июле этого года спрос на услуги по доставке продуктов питания увеличился на 23% по сравнению с июлем 2020 года. Спрос на доставку готовой еды вырос на 41%, на доставку одежды и обуви – на 45%.За первый квартал 2021 года оборот сервиса «СберМаркет» вырос в 6,5 раза по сравнению с прошлым годом и почти достиг 10 млрд рублей. За 2020 год онлайн-ритейлер «Самокат» увеличил количество заказов в 18 раз. По прогнозам департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute, к концу 2021 года рынок доставки продуктов питания вырастет примерно в 1,5 раза, до 250 млрд рублей.Грустной реальностью стала цифровизации ритуальной индустрии. Речь уже идет не просто об онлайн-трансляция похорон или поиске крематория в приложении. Теперь человечество беспокоят вопросы цифрового наследства и существования онлайн-аккаунтов после смерти их владельцев. Так в 220 году Рикард Штайбер, предприниматель из Кремниевой долины, создал сервис GoodTrust, клиенты которого могут оставлять цифровые объекты в наследство. Пользователи заводят аккаунты, где указывают, каким онлайн-сервисами пользуются, какими цифровыми активами обладают и кто должен получить к ним доступ их смерти. В России юристы уже работают с запросами о наследовании финансовых активов в виртуальной среде.Неудивительно, что в условиях пандемии цифровая трансформация получила импульс для дальнейшего развития в бизнесе. В последнее время особой популярностью стали пользоваться программы и приложения для электронного документооборота. Если раньше они были интересной возможностью, которой не решались воспользоваться многие компании, то в последнее время они стали настоящей необходимостью. Многие фирмы оказались в ситуации, когда единственным способом обмена документами с партнерами, клиентами и поставщиками стал перевод их в виртуальную среду.Компания-разработчик приложения для работы с файлами в формате PDF Smallpdf отмечает, что пандемия привела к всплеску интереса к ее инструментам. Сейчас ими пользуется более 40 миллионов человек ежемесячно. Особенно важным инструментом в таких условиях является электронная подпись , которая позволяет подписывать онлайн-документы в формате PDF за считанные минуты из любой точки мира, когда нужен лишь устойчивый Интернет.Кроме того, несмотря на все ограничения, компания смогла увеличить свой штат более чем в два раза.«За последний год наша невероятная команда доказала, что рост при удаленной работе возможен, - отмечает Карлота Альказар, менеджер по управлению персоналом Smallpdf – Мы доказали, что высоких результатов достигают ответственные люди, которые работают вместе из разных уголков мира».Стоит отметить, что даже после выхода из карантина многие компании не торопятся возвращаться к бумажному документообороту, ведь электронный документооборот гораздо эффективнее, быстрее и дешевле. А экономия является одним из важнейших факторов современного бизнеса в условиях настойчивой экономики времен пандемии.Многочисленные приложения сервисов по доставке продуктов питания на дом, онлайн-покупки и электронный документооборот становятся неотъемлемой частью нашей жизни. Цифровизация упрощает рутинные процессы, открывает новые возможности и сокращает время на ожидание результата. Стоит рассчитывать, что даже после пандемии возвращения назад уже не будет, потому что преимущества цифровых технологий очевидны. Зачем после работы бежать в магазин и возвращаться с тяжелыми сумками, если нужные товары привезут на дом? Зачем хранить сотни бумажных документов и тратить время и деньги на курьерскую доставку, если подписать документ можно за несколько минут, и не важно, что компании могу находиться в разных городах или даже странах? Цифровизация продолжит свое триумфальное шествие, и лучше поспешить принять новые правила игры, чем внезапно оказаться в хвосте прогресса. 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