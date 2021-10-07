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«Наличку» скоро можно будет снимать в банкоматах по QR-коду

6 октября в 14:25 Технологии 0 455 Карина Мелова
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Согласно информации, опубликованной «Российской газетой», в скором будущем крупные кредитные учреждения предоставят возможность получения наличных в банкоматах при использовании одного лишь QR-кода. Специалисты видят в этом начало постепенного отказа от физических карт.

Как ожидается, такую услугу до конца 2021 г. начнет оказывать ВТБ, в следующем году – банк «Открытие», уже сейчас по QR-коду доступна «наличка» в Тинькофф Банке. Инициативу также готовы поддержать «Русский Стандарт» и Уральский Банк Реконструкции и Развития.

Порядок действий описали сотрудники ВТБ: «Клиенту необходимо выбрать в банкомате меню «Услуги без карты» ввести нужную сумму в операции «Снять наличные по QR-коду» и перейти на экран, где сформируется QR-код». После этого надо открыть приложение «ВТБ Онлайн» на мобильном устройстве и отсканировать QR-код с экрана банкомата, введя требуемый пароль на телефоне. Далее последует подтверждение операции и выдача клиенту денег и чека.

По словам директора по развитию электронного бизнеса УБРиР Дениса Тура, благодаря этой технологии вносить и снимать «наличку» смогут даже лица, в данный момент не являющиеся клиентами банка. «Держатель карты может сгенерировать QR-код на снятие 500 рублей в приложении и через мессенджер отправить его ребенку или родителям», – поясняет г-н Тур.
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