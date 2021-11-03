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Омбудсмен по правам человека призывает разработать рекомендации по безопасному использованию Интернета детьми

2 ноября в 14:16 Технологии 0 329 Карина Мелова
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Выступая на пленарном заседании форума «Сообщество» Общественной палаты российский омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова внесла инициативу о подготовке рекомендаций по безопасному использованию Интернета и соцсетей детьми школьного возраста, родителями и преподавателями.

«Очень важно разработать рекомендации по безопасному пользованию интернетом, соцсетями для родителей, учеников и учителей», – заявила уполномоченный при президенте России, подчеркнув при этом, что интернет не только предоставляет много возможностей, но и таит в себе опасности и угрозы (ист.: ТАСС).

Интернет-компании, телеком-операторы и медиахолдинги в РФ подписали хартию по безопасности детей в сети. Среди них следующие: МТС, «Мегафон», «Ростелеком», «Вымпелком», «Национальная Медиа Группа», «Газпром-медиа холдинг», VK (Mail.ru Group), «Лаборатория Касперского» и «Яндекс». Согласно достигнутой договоренности, компании будут сами определять запрещенный контент, способный навредить детям, ограничивать доступ лиц детского возраста к такой информации и удалять ее, а также быстро реагировать на жалобы и обращения пользователей.
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