Компания Smallpdf отмечает свой первый миллиард пользователей

Smallpdf – это легкая и удобная браузерная платформа для работы с файлами в формате PDF, которую не нужно скачивать и устанавливать на компьютер. Бесплатная версия не требует даже регистрации.



История компании началась с идеи. Когда-то ее основатели – Матис Бючи, Лино Теутерберг и Мануэл Штофер – жили за границей в Корее, и как-то раз их семьям нужно было отправить им документы по электронной почте. Некоторые PDF-файлы весили слишком много, и им пришлось пойти на разные ухищрения, чтобы привести размер в соответствие с требованиями почты. Неудивительно, что первым инструментом компании стало автономное средство для сжатия PDF.



В настоящее время в приложении можно найти более 20 инструментов, в том числе возможность редактировать документ, добавляя в него текст и рисунки, удалять страницы, разделять или объединять документы в один, а также конвертировать PDF в Word, JPEG, PPT и обратно. Кроме того, Smallpdf предлагает один из наиболее удобных инструментов для электронной подписи, с помощью которого можно не только подписывать PDF-файлы, но и ставить метки времени, отслеживать изменения и даже запрашивать подписи у своих коллег, клиентов или партнеров.



Согласно данным компании, каждый месяц к ее инструментам обращаются более 40 миллионов человек, Smallpdf обрабатывает более 25 миллионов документов в неделю. Чем же можно объяснить такую популярность?



1. Простота. Инструменты Smallpdf рассчитаны на людей, которым не приходится сталкиваться с файлами в формате PDF каждый день и которые не обладают специальными знаниями в этой области. Интерфейс инструментов прост и интуитивно понятен, он не требует дополнительных навыков или какой-либо подготовки.



2. Совместимость. Smallpdf подходит для всех основных браузеров – IE, Firefox, Chrome и Opera – и работает одинаково хорошо вне зависимости от операционной системы – Mac, Windows и Linux. Более того, вся работа происходит на облачных серверах, что позволяет не расходовать ресурсы устройств пользователей – нужен лишь доступ в Интернет.



3. Охват. Приложение переведено на 24 различных языка, благодаря чему пользователи со всего мира могут эффективно работать с PDF-файлами.



4. Безопасность. Все процессы и файлы защищены SSL-шифрованием, а документы пользователей удаляются с серверов автоматически через час. Такой уровень безопасности гарантирует конфиденциальность файлов – никто посторонний не получит к ним доступ.



Очевидно, что пандемия с ее ограничениями и локдаунами придала импульс развитию электронного документооборота, и, по прогнозам, этот рынок будет только расти. Уже сегодня многие компании внедряют форматы удаленной и гибридной работы (когда сотрудники должны посещать офис лишь несколько дней в месяц, а в остальное время работать удаленно). А значит, спрос на инструменты для работы с документами в цифровой среде будет увеличиваться – что только подтверждает миллиард пользователей Smallpdf.