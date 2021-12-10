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В РФ разработали тест для обнаружения ковидного штамма «омикрон»

14 декабря в 15:40 Технологии 0 188 Карина Мелова
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Выступая на общем собрании Российской академии наук, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объявила о разработке в РФ новой тест-системы, способной определять новый ковидный штамм «омикрон».

«На сегодняшний день уже создана тест-система для нового «омикрон»-штамма, сегодня она тестируется в ЮАР, – сообщила госпожа Попова (цит. по ТАСС). – И сегодня, так как у нас есть вирус, мы можем тестировать ее в стране».

По словам главного санитарного врача, 11 из 16 россиян, у которых диагностирован вышеуказанный штамм, вакцинированы от Covid-19. 7 инфицированных человек ранее перенесли коронавирус, то есть обладали иммунной защитой.

Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по поводу распространения в стране «омикрона» отметил, что следует «надеяться на лучшее, но быть готовыми к худшему».

Очередной штамм Covid-19, имеющий 32 мутации, был впервые зафиксирован в конце ноября в Южно-Африканской Республике, откуда он уже успел проникнуть в иные страны, включая Российскую Федерацию.
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