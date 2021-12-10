В РФ разработали тест для обнаружения ковидного штамма «омикрон»

Выступая на общем собрании Российской академии наук, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объявила о разработке в РФ новой тест-системы, способной определять новый ковидный штамм «омикрон».



«На сегодняшний день уже создана тест-система для нового «омикрон»-штамма, сегодня она тестируется в ЮАР, – сообщила госпожа Попова (цит. по ТАСС). – И сегодня, так как у нас есть вирус, мы можем тестировать ее в стране».



По словам главного санитарного врача, 11 из 16 россиян, у которых диагностирован вышеуказанный штамм, вакцинированы от Covid-19. 7 инфицированных человек ранее перенесли коронавирус, то есть обладали иммунной защитой.



Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по поводу распространения в стране «омикрона» отметил, что следует «надеяться на лучшее, но быть готовыми к худшему».



Очередной штамм Covid-19, имеющий 32 мутации, был впервые зафиксирован в конце ноября в Южно-Африканской Республике, откуда он уже успел проникнуть в иные страны, включая Российскую Федерацию.