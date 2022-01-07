Беспорядки в Казахстане обрушили биткоин

Нестабильная обстановка в Казахстане резко обрушила курс биткоина. Так, по состоянию на 6 января (12:19 МСК) стоимость этой криптовалюты уменьшилась до 42,94 тысячи долларов, то есть на 8,13 % (ист.: данные сайта Coindesk).



Массовые волнения в республике привели к падению прочих цифровых валют. В частности, Ethereum подешевела до 3,39 тыс. долл. (на 11,19 %), XRP – до 0,7525 долл. (на 9,56 %), Solana – до 149,12 долл. (на 12,19 %). Цена Dogecoin за 24 часа снизилась на 7,82 %, Shiba Inu – на 9,35 %.



После выхода в Китае запрета на добычу криптовалют и торговлю ими большое число серьезных майнеров перебрались в близко расположенный к Китаю Казахстан с его приемлемыми ценами на электричество, что летом вывело республику на II место среди всех стран по добыче биткоина в объеме, соответствующем 18 % мирового хешрейта (ист.: Cambridge Judge Business School).



Первые акции протеста в Казахстане имели место 2 января и были вызваны стремительным скачком стоимости сжиженного газа. В результате эскалации конфликта отключен интернет, правительство республики отправлено в отставку. В стране объявлен режим ЧП.