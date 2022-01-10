Правительство одобрило налоговые льготы для «юзеров» отечественного ПО

По словам сотрудников пресс-центра партии «Единая Россия», комиссия Кабинета министров по законопроектной деятельности одобрила проект закона о налоговых льготах для компаний, применяющих в своей деятельности электронику и программное обеспечение отечественного производства.



В частности, уведомление «единороссов» гласит: «Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект «Единой России» о налоговых льготах для компаний, использующих российские программы и электронику». В соответствии с документом, для таких компаний будет уменьшен налог на прибыль. Проект закона призван активизировать развитие IТ-сферы в РФ и внедрение отечественного ПО в частных и государственных организациях.



В сентябре прошлого года Кабмин России принял II пакет мер поддержки представителей отрасли IТ, который, как ожидается, будет способствовать сокращению административной нагрузки на IТ-компании, а также промотировать разработанные в России IТ-продукты на рынках за рубежом (ист.: Прайм).