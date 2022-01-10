Правительство одобрило налоговые льготы для «юзеров» отечественного ПО

По словам сотрудников пресс-центра партии «Единая Россия», комиссия Кабинета министров по законопроектной деятельности одобрила проект закона о налоговых льготах для компаний, применяющих в своей деятельности электронику и программное обеспечение отечественного производства.
В частности, уведомление «единороссов» гласит: «Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект «Единой России» о налоговых льготах для компаний, использующих российские программы и электронику». В соответствии с документом, для таких компаний будет уменьшен налог на прибыль. Проект закона призван активизировать развитие IТ-сферы в РФ и внедрение отечественного ПО в частных и государственных организациях.
В сентябре прошлого года Кабмин России принял II пакет мер поддержки представителей отрасли IТ, который, как ожидается, будет способствовать сокращению административной нагрузки на IТ-компании, а также промотировать разработанные в России IТ-продукты на рынках за рубежом (ист.: Прайм).
Правительство закономерно добавляет меру налогового стимулирования потребителя отечественного ПО к ранее уже объявленной мере поддержки кредитования разработчиков ПО. По сути эта мера даже более важна, поскольку направлена на снижение рисков и неуверенность у главного действующего лица - пользователей ПО. Преодоление барьера перехода от брендированного импортного ПО к менее известному отечественному – это действительно ответственный шаг руководителя предприятия, к которому его нужно подтолкнуть.
Многие из решений по поддержке сферы информационных технологий, разрабатываемые в России, эффективно используются не только у нас, но и за рубежом. Вместе с этим высокий уровень конкуренции требует постоянного развития продуктов в сфере ИТ, а в определенных нишах для отечественных продуктов требуется полноценное развитие, в части доведения продукта до требуемого уровня.
В настоящее время ПАО «Ростелеком» использует все возможности, предоставляемые Правительством Российской Федерации по поддержке ИТ-отрасли, в том числе: льготное кредитование, финансирование сквозных проектов, финансирование внедрения и разработки ИТ-решений. Дополнительные меры стимулирования безусловно будут полезны.
Стоит отметить, что внедрение и развитие отечественных ИТ-продуктов имеет свои особенности. Например, при внедрении продуктов отечественных вендоров в инфраструктуру ПАО «Ростелеком» требовалась их существенная доработка со стороны производителей, а со стороны ПАО «Ростелеком» затраты на тестирование, включая инфраструктуру, человеческие ресурсы. В конечном итоге благодаря совместным усилиям получаются полноценные продукты с высоким уровнем зрелости, которые могут продаваться как внутри страны, так и за рубежом.
Учитывая вышеизложенное, дополнительной мерой поддержки может быть финансирование расходов на внедрение отечественных продуктов, в случае, если требуется их доработка.
В части налоговых мер поддержки для ИТ-бизнеса можно предложить целый комплекс мер, некоторые из которых, насколько я знаю, уже обсуждаются на различных уровнях:
- получение налогового вычета по налогу на прибыль в части федерального бюджета на всю стоимость прав на любое отечественное ПО (вне зависимости от отнесения её к категории ИИ), компьютерную и телекоммуникационную технику;
- мера поддержки, позволяющая не восстанавливать суммы вычетов по НДС, в случае реализации российского ПО без НДС по пп. 26 п.2 ст. 149 НК РФ;
- уменьшение суммы НДС к уплате на стоимость отечественного ПО и техники;
- отнесение 20% затрат на оплату труда ИТ-сотрудников на налоговые вычеты по НДС;
- снижение страховых взносов на выплаты конкретным категориям сотрудников (ИТ-специалистам) вне зависимости от наличия организации-работодателя права на ИТ-льготу. Фактически, в этом случае ИТ-льгота по страховым взносам становится персонализированной по ИТ-работникам;
- предоставление беспроцентной отсрочки/рассрочки уплаты для российских ИТ-организаций налогов и сборов сроком на год в уведомительном порядке.