Украина ввела новые антироссийские санкции

Сегодня Украина ввела в отношении России новые экономические санкции, предусматривающие запрет на поставки определенных российских товаров, а также введение спецпошлин. Об этом заявил в ходе сегодняшнего заседания украинского кабмина премьер-министр Владимир Гройсман.



Он сказал: «Это зеркальные меры – эмбарго и спецпошлины на российские товары». Он подчеркнул, что под санкционные ограничения попадают товары, которые могут быть заменены альтернативными поставками, либо «полностью производятся» на Украине.



Первый вице-премьер Украины Степан Кубив рассказал, что эмбарго коснется «промышленных товаров, минеральных удобрений, товаров сельского хозяйства, транспортных средств, фанеры и другого».