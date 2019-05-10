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Украина ввела новые антироссийские санкции
15 мая в 10:14 Торговля 0 969 Васильева Елена
Сегодня Украина ввела в отношении России новые экономические санкции, предусматривающие запрет на поставки определенных российских товаров, а также введение спецпошлин. Об этом заявил в ходе сегодняшнего заседания украинского кабмина премьер-министр Владимир Гройсман.
Он сказал: «Это зеркальные меры – эмбарго и спецпошлины на российские товары». Он подчеркнул, что под санкционные ограничения попадают товары, которые могут быть заменены альтернативными поставками, либо «полностью производятся» на Украине.
Первый вице-премьер Украины Степан Кубив рассказал, что эмбарго коснется «промышленных товаров, минеральных удобрений, товаров сельского хозяйства, транспортных средств, фанеры и другого».
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