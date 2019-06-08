Президентом подписан закон об обязательном снижении цен на жизненно важные лекарства

Президентом России Владимиром Путиным подписан закон об обязательном снижении цен на жизненно важные лекарства в случае снижения стоимости препарата страной-производителем, а также при снижении стоимости референтных препаратов. Текст документа размещен на официальном интернет-портале правовой информации.



В сопроводительной записке сказано: «Устанавливается обязанность держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарственного препарат при наступлении определенных случаев (снижение цены в иностранной валюте на лекарственный препарат в стране производителя) перерегистрировать в сторону снижения ранее зарегистрированную предельную отпускную цену».



Законом также устанавливается, что зарегистрированная предельная розничная цена может быть изменена в сторону увеличения только единожды в течение календарного года.



В сторону снижения цены могут быть перерегистрированы в установленных законом случаях неограниченное количество раз. ФАС наделена полномочиями по осуществлению экономического анализа и контроля предельных розничных цен на жизненно важные лекарственные препараты.