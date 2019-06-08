|
Президентом подписан закон об обязательном снижении цен на жизненно важные лекарства
7 июня в 12:39 Торговля 0 171 Васильева Елена
Президентом России Владимиром Путиным подписан закон об обязательном снижении цен на жизненно важные лекарства в случае снижения стоимости препарата страной-производителем, а также при снижении стоимости референтных препаратов. Текст документа размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
В сопроводительной записке сказано: «Устанавливается обязанность держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарственного препарат при наступлении определенных случаев (снижение цены в иностранной валюте на лекарственный препарат в стране производителя) перерегистрировать в сторону снижения ранее зарегистрированную предельную отпускную цену».
Законом также устанавливается, что зарегистрированная предельная розничная цена может быть изменена в сторону увеличения только единожды в течение календарного года.
В сторону снижения цены могут быть перерегистрированы в установленных законом случаях неограниченное количество раз. ФАС наделена полномочиями по осуществлению экономического анализа и контроля предельных розничных цен на жизненно важные лекарственные препараты.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Президент РФ предложил бизнесу развивать технологии в партнерстве с государством7 июня в 17:42 Бизнес
Путин: проекту «Северный поток-2» мешают страны, не готовые платить по своим счетам7 июня в 17:16 Финансовые рынки
Путин: действия, направленные против компании Huawei, – бесцеремонная попытка вытолкнуть ее с глобального рынка7 июня в 16:26 Финансовые рынки
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
5G разделила мир: российская сделка с Huawei является последним признаком появления железного занавеса в интернете Песков: выполнение минских договоренностей может стать основой для улучшения отношений Киева и Москвы Верховный суд констатирует пик взысканий долгов через судебные приказы Роспотребнадзор заявляет о росте заболеваемости ожирением среди российских граждан Президент РФ провел совещание, посвященное развитию ИИ